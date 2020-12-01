Google назвала лучшие игры и приложения для Андроида в 2020 году

Genshin Impact / miHoYo

Текущий год стремительно подходит к концу, и, как правило, различные компании подводят те или иные его итоги. Не остается в стороне и Google – на этот раз поисковый гигант назвал самые популярные игры и приложения для мобильных устройств на операционной системе Android.

Правда, как это заведено, компания не сама выбрала победителей – финальный список номинантов формировался с учётом голосов и отзывов самих пользователей. Так, номинацию "Игра года" ожидаемо взял сверхпопулярный ролевой экшен Genshin Impact, вдохновленный серией The Legend of Zelda от Nintendo.

Она, к слову, стала вторым крупнейшим мобильным дебютом после Pokemon GO – за первый месяц после релиза геймеры потратили на внутриигровые покупки более $250 миллионов. Это больше, чем у таких мастодонтов, как Lineage II: Revolution, Honor of Kings, PUBG Mobile и Fortnite.

Победителями в остальных категориях стали:

Лучшим приложением по итогам года стал сервис Loona, позволяющий быстро настроиться эмоционально на здоровый сон, а для ежедневного использования лучшей признали программу Grid Diary, которая помогает вести персональный дневник

Список остальных лидеров выглядит так:

Ранее популярный журнал Time назвал главные изобретения уходящего года. Список по традиции получился весьма разнообразным – он включает как привычные гаджеты вроде шлемов виртуальной реальности и умного будильника, так и необычные штуки вроде "смарт-ульев" с искусственным интеллектом или экологичной водки.