Google в Украине оштрафован на миллион гривен - АМКУ

Google в Украине оштрафован на миллион гривен / Reuters

Google в Украине оштрафовали на 1 миллион гривен за то, что компания не предоставила информацию по запросу властей. Речь идет о расследовании блокирования учетной записи украинского ФОПа в приложении "Google Мой бизнес".

Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). "Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло комитету запрошенную информацию более года", - говорится в сообщении на сайте АМКУ.

В ведомстве уточнили, что такое решение приняла Временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля 2021 года.

"Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении Google Мой бизнес", - сказано в сообщении.

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