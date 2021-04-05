Google в Украине оштрафован на миллион гривен - АМКУ

Интернет-гигант не предоставил украинским властям информацию о предпринимателе, за что был оштрафован.
Google в Украине оштрафовали на 1 миллион гривен за то, что компания не предоставила информацию по запросу властей. Речь идет о расследовании блокирования учетной записи украинского ФОПа в приложении "Google Мой бизнес".
Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). "Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло комитету запрошенную информацию более года", - говорится в сообщении на сайте АМКУ.
В ведомстве уточнили, что такое решение приняла Временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля 2021 года.
"Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении Google Мой бизнес", - сказано в сообщении.
Google в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Компания Google планирует начать с июня 2021 года удерживать налоги с доходов блогеров, которые работают на видеостриминговой платформе YouTube.
- В Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).