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Google выпустила новую версию Chrome под номером 88, в которой появилась очень полезная функция

24 января 2021, 19:30

Апдейт доступен на Windows, Linux, macOS, iOS и Android.

Chrome получил обновление до версии 88 / Google

Компания Google начала распространять обновление браузера Chrome до версии 88, в которой полностью исчезла поддержка "умершего" Adobe Flash Player, но появилась полезная функция проверки пользовательских паролей на надежность.

В новой версии, браузер в автоматическом режиме проверяет пароли на уникальность и выявляет те, что потенциально легко взломать или те, что упоминались в слитых базах данных. Также пользователю предложат заменить пароль, если его слишком просто подобрать.

Рассказываем, как проверить свой:

  • Зайдите в раздел "Настройки"
  • Выберите пункт "Автозаполнение" → "Пароли"
  • Или введите в адресной строке chrome://settings/passwords и на открывшейся странице нажмите кнопку "Проверить пароли".

Среди всего прочего, в браузере теперь нельзя открывать адреса ftp://, поскольку из-за соображений безопасности больше не поддерживается прямой доступ к FTP-серверам из адресной строки. Также разработчики окончательно избавились от Adobe Flash Player. Кроме того, Google окончательно избавилась от надстройки Legacy Browser Support ("Поддержка альтернативного браузера"), которая позволяла запускать давно не обновлявшиеся сайты, оптимизированные для очень старых версий браузеров.

Апдейт доступен на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Chrome сам сообщит о доступности обновления и автоматически установит его. Вручную найти обновление можно следующим образом:

  • Откройте меню Chrome на панели инструментов, нажав на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
  • Выберите "Справка" → "О браузере Google Chrome";
  • Нажмите "Обновить Google Chrome";
  • Перезапустите браузер.

Ранее мы рассказывали, как загружать файлы и посещать веб-страницы в Chrome, которые Google считает опасными.

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