Хакеры активно используют COVID-19 для мошенничества – отчет экспертов

Хакер / Новые ведомости

Международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области киберзащиты – компания ESET обнародовала основные тенденции распространения интернет-угроз за второй квартал 2020 года, согласно которым тема коронавируса продолжает использоваться мошенниками как приманка в письмах и на вредоносных сайтах. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

"Специалисты ESET зафиксировали значительное увеличение количества веб-угроз и атак через электронную почту, связанных с пандемией COVID-19. Кроме этого, с начала года вдвое выросло количество попыток атак на протокол удаленного рабочего стола", - говорится в сообщении.

По данным ESET, количество выявленных мошеннических веб-сайтов в апреле-июне 2020 года выросло на 19%, а уникальных фишинговых URL-адресов - почти на 60% по сравнению с предыдущим кварталом. Число выявленных вредоносных веб-сайтов, связанных с темой коронавируса, вдвое увеличилось в апреле 2020 года по сравнению с мартом и достигло своего пика в начале мая. "Самым популярным доменом, который использует пандемию в качестве приманки, был corona virus-map.сom. С помощью него распространялся троян, который пытается загрузить дополнительное вредоносное ПО на компьютер пользователя", - сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, во втором квартале также возросло количество выявленных вредоносных электронных писем. Чаще всего целью злоумышленников была загрузка вредоносных программ на устройство жертвы и похищение конфиденциальной информации пользователей. Более половины вредоносных вложений, выявленных во 2 квартале 2020 года, были исполняемыми файлами, остальные — документами Office и файлами со скриптами. Чаще всего злоумышленники выдавали себя за компании DHL, Microsoft и Adobe.

Кроме того, по данным ESET, снова начало возрастать количество атак с использованием эксплойта EternalBlue, в частности, во втором квартале 2020 году их процент вдвое превысил исторический максимум за аналогичный период прошлого года. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что EternalBlue использовался угрозой WannaCryptor — наиболее масштабной атакой программ-вымогателей за всю историю. Число атак с использованием BlueKeep — другой уязвимости, которая позволяет удаленно выполнять код в службах удаленных рабочих столов — тоже выросло во 2 квартале 2020 года почти на треть.

Из-за перехода на удаленный режим работы организации вынуждены были обеспечить сотрудникам доступ к различным службам, как правило, через удаленный рабочий стол. В связи с этим количество попыток сетевых атак через протокол удаленного рабочего стола (RDP) увеличилось вдвое с начала 2020 года. Тогда как согласно данным телеметрии ESET, количество серверов, на которые были нацелены атаки методом подбора пароля, выросло почти на 30%.

В то же время, по данным ESET, за второй квартал активность загрузчиков, криптомайнеров, шпионских программ и бэкдоров незначительно сократилась по сравнению с периодом с января по март.

Как сообщалось, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования. Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.