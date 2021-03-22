Как улучшить работу вашего Wi-Fi – 6 проверенных способов

Как улучшить работу вашего Wi-Fi / Itc.ua

Wi-Fi на сегодня безоговорочно является одним из самых популярных способов доступа к Интернету. Это удобно, практично и не требует особых усилий и средств.

Но что делать, когда качество распространения, а в следствии, и скорость загрузки начинает проседать? Конечно улучшить работу Wi-Fi вручную. В данной заметке мы собрали детальный и исчерпывающий список основных методов оптимизации домашней беспроводной сети.

Перезагрузить роутер

Банально, скажите вы, – но крайне эффективно. Все потому, что в работе маршутизатора, со временем могут возникать программные ошибки. Это не связано с не правильной эксплуатацией или неисправностью самого прибора. Зачастую, баги могут проявляться сами собой и наиболее простым и быстрым способом их исправить – включить и выключить роутер.

Современные роутеры имеют встроенные функции, которые позволяют запрограммировать автоматическую перезагрузку по расписанию. Для этого найдите в настройках роутера соответствующее свойство.

Используйте в помещении Wi-Fi репитер

Репитер – это специальное устройство, которое предназначено для дальнейшего распространения беспроводной сети. Оно буквально повторяет сигнал, из-за чего диапазон вашего Wi-Fi становится больше. Использование такого девайса поможет избавиться от проблемы, когда Wi-Fi плохо работает в отдаленной от роутера комнате.

К тому же, сам репитер достаточно доступен в плане цены. Позволить его сможет большинство пользователей.

Принцип работы Wi-Fi репитера/ WiFiGid

Ограничьте доступ приложений к Интернету

Существуют приложения, которые потребляют Интернет даже находясь в фоновом режиме. К таким программам можно отнести торренты или другие платформы для шаринга и обмена данными. Так, отключение их за ненадобностью может в разы улучшить качество беспроводной сети дома.

Однако, стоит учитывать, что некоторые из таких приложений настроены на принудительный запуск вместе с системой. Для того чтобы исправить эту проблему, необходимо убрать такие программы из автозагрузки.

Смените пароль от Wi-Fi

Производители Wi-Fi роутеров используют для своих устройств одни и те же стандартные комбинации для защиты беспроводной сети. Они широко известны множеству пользователей, а потому подобрать пароль к вашей домашней сети, если вы не сменили начальную комбинацию – очень просто.

Поэтому, важно после покупки и просто время от времени менять код доступа, чтобы заблокировать использование вашего Wi-Fi посторонними людьми. Как поменять пароль на Wi-Fi роутере мы рассказывали в одной из предыдущих заметок.

Избавьтесь от возможных помех на пути сигналов беспроводной сети

Другие устройства, которые используются в быту, способны перебивать сигнал Wi-Fi. Избавиться от всех из них – невозможно и непрактично, так как жертвовать микроволновкой ради качественного Интернета не выгодно и не практично.

Для того чтобы исправить данную проблему, выберите наиболее подходящее место для роутера. Найти это место можно при помощи собственного анализа помещения или использовав дополнительное программное обеспечение, которое за счет проверки силы сигнала в реально времени способно подобрать оптимальное местоположение вашего роутера.

Найдите лучший роутер

Ну и последним способом в списке будет замена роутера на более новый. Технологии не стоят на месте, а потому с каждым днем появляется все больше и больше современных стандартов связи, которые являются более быстрыми и надежными. Однако, чтобы использовать такие, необходимо соответствующие устройства.

Исходя из этого самый радикальный и одновременно простой способ улучшить работу Wi-Fi – купить современный маршутизатор от известного производителя.

Wi-Fi роутеры / AIN.ua

Ранее мы рассказывали, как можно настроить раздачу Wi-Fi, не имея маршрутизатора и используя в качестве точки доступа ноутбук или компьютер.