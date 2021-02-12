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Как узнать IP адрес своего компьютера и для чего это нужно

12 февраля 2021, 15:30

В данной статье мы рассмотрим самые простые способы посмотреть внешний и внутренний IP-адрес разных устройств.

Как узнать IP адрес компьютера / Reuters

Иногда бывают случаи, когда появляется срочная необходимость удаленно скопировать файл со своего компьютера. Чтобы это сделать, нужно подключиться к нему через ip адрес. Эта статья поможет вам узнать свой ip в операционных системах Windows, Ubuntu, Mac OS.

Важно: эти способы не подойдут для вычисления чужого сетевого адреса и не предназначены для использования с целью кражи данных.

Как узнать ip адрес компьютера Windows

Windows 10 радует наличием простого способа поиска сетевого адреса. Для этого следуйте алгоритму:

  • Зайдите в "Пуск", найдите "Параметры";
  • Нажмите "Сеть и Интернет";
  • Найдите пункт "Просмотр свойств сети" на странице "Состояние";
  • Посмотрите на "Мой ip".
  • Если на этом этапе есть несколько сетевых адресов, обратите внимание на тот, где указан статус "Работает".

Для Windows 7 и 8.1 узнать ip немного сложнее. Сначала необходимо правой кнопкой мыши нажать на "Центр управления сетями и общим доступом". Там вы увидите графу под названием "Изменение параметров адаптера". Кликните по пункту "Интернет-подключение". У вас отобразится контекстное меню с вариантом "Состояние". Нажмите на него и выберите "Сведения".

Вот и все. Вы смогли узнать свой ip адрес, не прилагая для этого особых усилий.

Как узнать свой ip для Ubuntu Linux

Эта операционная система предусматривает немного другой способ поиска сетевого адреса. Для этого нужно вызвать терминал и ввести туда команду ifconfig. Она используется в случае, когда необходимо узнать состояние активных соединений.

Также можно следовать следующему алгоритму:

  • Нажать на иконку соединения;
  • Кликнуть на "Сведения о соединении";
  • Просмотреть информацию в "мой ip адрес".

Как узнать ip адрес в Mac OS X

Поиск сетевого адреса на таких устройствах не вызывает лишних хлопот. Для этого нужно всего лишь:

  • Кликнуть на "Системные настройки";
  • Найти пункт "Сеть".
  • Вся необходимая информация тут же отобразится на экране.

Также проверка ip возможна с использованием разнообразных сервисов. Например, пользователи поисковой системы Яндекс могут просто ввести в строку "ip" и увидеть информацию о текущем подключении.

Почему лучше скрывать ip

Умелый мошенник или специалист может "вытащить" из вашего компьютера важную информацию, просто зная ваш сетевой адрес. Так, он может определить местоположение по ip, адрес электронной почты и даже страницы в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали о причинах возникновения Whea Uncorrectable Error в Windows 10 и способы ее исправления.

Windows Windows 10 MacBook
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