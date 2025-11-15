Чтобы избежать аварийных ситуаций дома, подключайте мощные устройства только напрямую к стеновой розетке.

https://glavred.info/techno/kakie-pribory-nikogda-nelzya-podklyuchat-k-udlinitelyu-10712135.html Ссылка скопирована

Какие приборы никогда нельзя подключать к удлинителю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что нельзя подключать к переноске

Чем это опасно

Многие пользователи подключают всю бытовую технику к удлинителю, не задумываясь о последствиях. Однако эксперты предупреждают: это может привести к перегреву проводов, короткому замыканию и даже пожару.

Некоторые устройства должны работать только от стационарной розетки, пишет Real Simple.

видео дня

Холодильник и морозильник

Эти приборы работают круглосуточно и потребляют много энергии. Любые скачки напряжения через удлинитель могут повредить компрессор. Риск — от поломки до полного выхода техники из строя.

Микроволновая печь

Мощность микроволновки достигает 15 ампер, что легко перегревает шнур удлинителя. Последствия — оплавление проводов и короткое замыкание.

Кофеварка, тостер, мультиварка

Хотя эти приборы кажутся "лёгкими", их нагревательные элементы потребляют много энергии. Частое подключение через удлинитель может привести к перегреву и пожарной опасности.

Обогреватели и кондиционеры

Эта техника — главный враг удлинителей. Очень высокая нагрузка на сеть способна вызвать возгорание. Их подключают только к мощным, сертифицированным розеткам.

Фены, утюжки, плойки

Приборы для волос создают мгновенную нагрузку на сеть. В ванной их подключают только к розетке с защитой GFCI, а не через удлинитель.

Медицинская техника

Аппараты для дыхания и другие медустройства требуют стабильного питания — нарушение может быть опасно для здоровья и жизни. Удлинители недопустимы.

Игровые ПК и аудиосистемы

Мощные компьютеры, колонки и усилители требуют качественных защитных сетевых фильтров, а не бытовых удлинителей.

Никогда не соединяйте удлинители между собой — это прямой путь к перегрузке сети и пожару.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред