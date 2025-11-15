Какие приборы никогда нельзя подключать к удлинителю

Вы узнаете:
- Что нельзя подключать к переноске
- Чем это опасно
Многие пользователи подключают всю бытовую технику к удлинителю, не задумываясь о последствиях. Однако эксперты предупреждают: это может привести к перегреву проводов, короткому замыканию и даже пожару.
Некоторые устройства должны работать только от стационарной розетки, пишет Real Simple.
Холодильник и морозильник
Эти приборы работают круглосуточно и потребляют много энергии. Любые скачки напряжения через удлинитель могут повредить компрессор. Риск — от поломки до полного выхода техники из строя.
Микроволновая печь
Мощность микроволновки достигает 15 ампер, что легко перегревает шнур удлинителя. Последствия — оплавление проводов и короткое замыкание.
Кофеварка, тостер, мультиварка
Хотя эти приборы кажутся "лёгкими", их нагревательные элементы потребляют много энергии. Частое подключение через удлинитель может привести к перегреву и пожарной опасности.
Обогреватели и кондиционеры
Эта техника — главный враг удлинителей. Очень высокая нагрузка на сеть способна вызвать возгорание. Их подключают только к мощным, сертифицированным розеткам.
Фены, утюжки, плойки
Приборы для волос создают мгновенную нагрузку на сеть. В ванной их подключают только к розетке с защитой GFCI, а не через удлинитель.
Медицинская техника
Аппараты для дыхания и другие медустройства требуют стабильного питания — нарушение может быть опасно для здоровья и жизни. Удлинители недопустимы.
Игровые ПК и аудиосистемы
Мощные компьютеры, колонки и усилители требуют качественных защитных сетевых фильтров, а не бытовых удлинителей.
Никогда не соединяйте удлинители между собой — это прямой путь к перегрузке сети и пожару.
Вам может быть интересно:
- "Шпион" в каждом доме: раскрыта опасность дешевой китайской бытовой техники
- В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина
- Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети
Об источнике: Real Simple
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред