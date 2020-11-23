Киберпанк 2077 обещает стать одной из самых длинных игр в истории

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Руководитель отдела тестирования компании CD Projekt RED Лукаш Бабель (Łukasz Babiel) сообщил, что провёл в грядущей ролевой игре Cyberpunk 2077 порядка 175 часов на максимальной сложности и всё ещё не прошёл игру.

Об этом Лукаш написал в своем твиттере. Прохождение, преимущественно, скрытное и со сбором всех возможных предметов.

В комментариях к посту глава QA уточнил, что не ставит перед собой задачу пройти игру на 100%, а просто исследует интересные места, стараясь по максимуму использовать возможности, которые предоставляет игра.

Ранее разработчики уже говорили, что игрокам не стоит беспокоиться за количество контента в игре. Напомним, что согласно данным сайта How Long to Beat, собирающего данные по времени прохождения игр, основная история Ведьмака 3 проходится за 52-53 часа.

При этом более расслабленное прохождение со сторонними квестами займет 100+ часов, тогда как полное прохождение без напряжения займет около 470 часов.

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. Пользователи, кто успел увидеть оригинальный стрим, отметили хорошие качество графики, да и с производительностью вроде бы нет заметных проблем.

Однако был замечен баг после первой загрузки – персонаж игрока появляется отрывками. Напомним, что в день релиза игры выйдет патч первого дня, к тому моменту, возможно, данная проблема будет уже не актуальна.