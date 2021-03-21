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Китайский медиагигант Tencent запатентовал "ПК-консоль"

21 марта 2021, 19:23

Сама портативная консоль похожа на Nintendo Switch, но без снимающихся половинок геймпада.

Tencent запатентовал "ПК-консоль" / Twitter

Видимо, китайский медиа гигант Tencent решил окончательно прекратить давние споры игроков по поводу того, что же лучше: ПК или консоли?

Компания запатентовала, как написано на задней крышке самого устройства, "ПК-консоль. Спроектировано и создано в Шэньчжене, Китай. Для ПК-консольных геймеров". На его регистрацию у компании ушло шесть месяцев.

Сама портативная консоль похожа на Nintendo Switch, но без снимающихся половинок геймпада. Зато в раскладку добавлена кнопка пуск, а работает девайс на Windows. Ожидается, что портативное игровое устройство, работающее под управлением Windows, позволит геймерам играть в существующие компьютерные игры (включая игры Tencent) портативным способом, отличным от традиционного ноутбука.

Справедливости ради, стоит отметить, что наличие патента не означает, что продукт когда-либо увидит свет, но это первый раз, когда Tencent заинтересовалась портативными ПК для геймеров. В настоящее время Tencent распространяет Nintendo Switch в Китае.

  • Компания Tencent запатентовал "ПК-консоль" Twitter
  • Компания Tencent запатентовал "ПК-консоль" Twitter
  • Компания Tencent запатентовал "ПК-консоль" Twitter
  • Компания Tencent запатентовал "ПК-консоль" Twitter

К слову о Nintendo Switch. Ранее редакторы Bloomberg раскрыли подробности новой версии сверхуспешной гибридной игровой консоли. Ожидается, что консоль получит 7-дюймовый дисплей от Samsung, а выход на рынок ожидается до конца 2021 года.

Разрешение при этом оставят прежним – в портативе консоль будет работать во все тех же 720p, а в стационарном режиме консоль добьется 4К-разрешения. В разговоре с Bloomberg эксперты отметили, что Nintendo отказались от 1080р дисплея в пользу более длительной работы аккумулятора в портативном режиме. Однако, все еще неизвестно – будет ли 4К-разрешение в стационарном режиме нативным, или же полученным с помощью апскейла 1440р.

Примерно в то же время проскальзывали слухи, что Sony планирует выпустить новую версию консоли PlayStation 5 уже в конце второй половины 2021 года. Причём речь идёт не о тематических изданиях, вроде PS5 Spider-Man Edition, а другом дизайне и "начинке", вроде уменьшенной, упрощённой и удешевлённой версии, которую многие уже успели окрестить PlayStation 5 Lite.

Предположительно, она станет хорошей альтернативой Xbox Series S. Цифровая версия PS5 с этой миссией явно не справляется, поскольку она на 100 евро дороже Xbox Series S.

Sony Nintendo PlayStation 5 Xbox Series X
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