Компания Capcom проведет мероприятие по Resident Evil: где смотреть что покажут

Трейлер и геймплей Resident Evil Village покажут 22 января / Capcom

Компания Capcom сообщила о том, что 22-го января в полночь по Киеву состоится официальная трансляция по Resident Evil Village в стиле Nintendo Direct, где покажут новый трейлер, первый взгляд на геймплей и расскажут много подробностей об игре.

Также на стриме поделятся новостями о серии в целом. Так, например, компания открыла регистрацию на закрытый бета-тест некой игры, принять участие в котором могут владельцы консолей старого и нового поколений (ПК-игроков на бета-тест не зовут).

Точное название игры не известно, но это будет что-то онлайновое – возможно, Village Online и Resident Evil 25th Anniversary, информация о которых утекла в сеть после взлома компании, там была информация, что игра будет условно-бесплатной и с элементами баттл-рояля.

Напомним, что ранее в сети уже мелькали слухи об еще одном неанонсированном проекте во вселенной популярной серии хоррор-экшенов. Ожидается, что безымянный тайтл станет ответвлением от основной серии и продолжит популярную подсерию Revelations, которая, в первую очередь, ориентирована на преданных поклонников серии, предпочитающие традиционный survival horror.

Resident Evil - смотреть трансляцию

Релиз RE 8 запланирован на апрель-май 2021-го для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Ранее исполнитель роли Леона Кеннеди намекнул на ремейк приключенческого зомби-экшена Resident Evil 4, вышедшего ни много ни мало 15 лет назад. Отметим, что в последнее время студия-разработчик Capcom активно взялась за ремастеры и ремейки своих старых игр из серии Resident Evil. Только за последние пару лет вышли два широкомасштабных, воссозданных с нуля ремейка второй и третьей части серии.