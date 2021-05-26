LEGO представила самый большой набор за всю свою историю

LEGO показала самый большой набор / Lego.com

Датская компания LEGO Group представила карту мира из 11 695 деталей. Конструктор вошел в линейку LEGO Art и позволит воссоздать в формате настенного панно карту мира с помощью новых 2D деталей.

В компании отметили, что это самый большой набор из когда-либо выпущенных, а размер собранной карты составит 104×65 см. Карта представляет собой 40 пластин с цветными тайлами, которые устанавливаются в комплектную рамку с креплением к стене.

Карту можно собрать тремя способами, разместив по центру Азию с Европой, Южную и Северную Америки или Тихий океан, а затем кастомизировать ее, добавляя свои собственные узоры или, например, очертания достопримечательностей.

"Мы знаем, что наши взрослые поклонники любят путешествовать, но многие не могут позволить себе это уже больше года. Мы решили, что нет лучшего способа помочь исследовать мир, находясь в комфортных домашних условиях, чем позволить им вспоминать о поездках и планировать новые, собирая и перестраивая этот набор", – говорит Фьорелла Гроувз, творческий руководитель направления LEGO Art.

Ещё один интересный момент – скрасить процесс сборки помогут рассказы современных путешественников, которые собраны в уникальном подкасте. Рассказами о своих приключениях поделились, например, датский путешественник Торбьёрн Педерсен, посетивший все страны мира за одно непрерывное путешествие без перелетов, а также блогер-путешественница Сязвани Баумгартнер, посетившая самые отдалённые уголки планеты.

Продажи Lego "Карта мира" стартуют 1 июня по всему миру, в том числе в Украине. Стоимость – 8599 грн.

До этого рекордсменом считалась модель Колизея из более чем 9000 деталей, которая в точности повторяет настоящий амфитеатр. В собранном виде ось здания составляет около 187 метров, а высота стен варьируется в разных частях от 48 до 50 метров.