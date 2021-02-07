УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam

7 февраля 2021, 12:21
Прослушать новость
Остановить

Предложенные издателем скидки будут действовать всего две недели – до 18-го февраля.

В Steam стартовала распродажа игр 2K Games / Mafia

Издатель 2K Games запустил крупную распродажу своих игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Поводом стало своеобразное празднование пятилетия XCOM 2 – пошаговой тактической игры с ролевыми элементами за авторством Firaxis Games.

Перезапущенная в 2012-ом серия игр XCOM оказала колоссальное влияние на новую волну популярности жанра. Понять это можно хотя бы потому, что многие описывают пошаговые тактики фразой: "игра как XCOM". В распродаже игра получила одно из самых привлекательных предложений.

Из интересных предложений также можно отметить:

Серия XCOM:

XCOM

Серия Mafia

Серия Borderlands

Другие игры 2K Games

Bioshock

В настоящий момент в другом онлайн-магазине PlayStation Store также проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой пользователи могут выгодно купить многие известные хиты, которые получили похвалу от критиков.

Так, в частности, последнее творение "Рокзвезд" Red Dead Redemption 2 отдают за 849 грн вместо 1699. Высоко оцененный критиками приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief's End от студии Naughty Dog можно взять за 324 грн, столько же просят за иммерсивный стелс-экшен Dishonored 2.

скидки Steam PlayStation Plus Mafia 2
Сейчас вы просматриваете новость «Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как поменять пароль на Wi-Fi роутере: простая инструкцияКак поменять пароль на Wi-Fi роутере: простая инструкция Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выходаРаскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода Состоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилосьСостоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилось Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игрыАвторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры В Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынкеВ Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынке
Следующий материал

Последние новости

13:14
iPhone 12 mini рискует стать самым недолговечным Айфоном в истории
13:06
В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Фото
12:48
"Ошибочная тактика": эксперт оценил провал бунта в РФ из-за Навального Видео
12:31
В Киеве обокрали квартиру руководителя телеканалов Медведчука – СМИ Видео
12:21
Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam
Реклама
12:09
"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии Видео
12:00
Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком Видео
11:50
Как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Украине: врач раскрыл два сценария Видео
11:34
Почему в России затихли митинги в поддержку Навального мнение
11:20
Женские прически в стиле гранж "пошли войной" на моду и тренды: фото Фото
10:51
В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре
10:44
Гороскоп на 7 февраля для всех: убыточная замануха и покровительство мощных сил Видео
10:40
А то Путин нападет: как в ОПЗЖ завели старую волынку мнение
10:39
В Индии сошел ледник: стихия снесла все, 150 человек пропали без вести Видео
10:26
Вакцина AstraZeneca, которую ждет Украина, не защищает от африканского штамма коронавируса Видео
10:15
Отвлекали от смартофна: в Москве школьнику в театре лазером выжгли сетчатку глаза
09:30
Отключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО Видео
09:29
Кулеба объяснил позицию США в отношении российского газопровода Северный поток-2 Видео
08:46
Украину накроют снегопады, дожди и штормовой ветер: сколько дней продлится непогода Видео
08:25
Инфекционист заявил, что коронавирус в Украине отступил и самое страшное уже позади Видео
Реклама
08:20
Кто толкнул Зеленского на обострение с Путиным мнение
07:46
Как справиться с давлением при минимуме лекарств - ответ ученых Видео
07:31
Кулеба заявил, что Путин отомстит за блокирование телеканалов своего кума Видео
07:14
Как поменять пароль на Wi-Fi роутере: простая инструкция
06:56
Почему отключение каналов Медведчука не поможет Украине мнение
06:15
Политик сделал заявление о подготовке Запада к нападению России Видео
06:01
Одному знаку Зодиака грозит предательство и обман на крупную сумму – астролог
05:27
Был бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского Видео
04:54
Почему употребление фруктов может быть опасным для тела - ответ медиков Видео
03:48
Вопреки санкциям США в Дании стартовала достройка Северного потока-2 Видео
03:02
Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg Видео
02:11
Эксперт пояснил, почему украинцам не грозят европейские зарплаты Видео
00:55
Кравчук рассказал, как его и Украину ужасно оболгали на телеканале ZIK Видео
00:19
Ученые рассказали, как связана сладкая пища и аппетит
06 февраля, суббота
23:57
В российской колонии скончался украинец, которого заразили СПИДом
23:47
Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Видео
23:20
"Черпали из могил ведрами": в Мукачево кладбище ушло под воду Видео
23:16
Спутница владельца 112 Украина и NewsOne попала в Миротворец Видео
23:05
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 1 выпуск 6-02-2021: как прошел кастинг Видео
22:35
Комаровский перечислил витамины, которые очень важны для здоровья Видео
Реклама
22:26
В МИД предупредили об ударе России из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
21:57
Кулеба признался, когда Навальный ответит за свои слова о Крыме
21:19
Германия выделила оппозиционерам Беларуси кругленькую сумму Видео
20:46
Летний отдых-2021: в Кабмине озвучили три варианта развития событий Видео
20:22
В МИД объяснили, почему Байден не готов к переговорам с Зеленским Видео
20:08
Врач рассказал, стоит ли повышать иммунитет для защиты от коронавируса Видео
19:35
Оккупанты Крыма назвали стоимость опреснения воды и сроки
19:35
Под Марьинкой прогремел взрыв, погибли украинские военные
19:20
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
18:57
"Взрывы гремят, гибнут люди": Лукашенко пригрозил "войнушкой"
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять