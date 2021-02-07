Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam

В Steam стартовала распродажа игр 2K Games / Mafia

Издатель 2K Games запустил крупную распродажу своих игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Поводом стало своеобразное празднование пятилетия XCOM 2 – пошаговой тактической игры с ролевыми элементами за авторством Firaxis Games.

Перезапущенная в 2012-ом серия игр XCOM оказала колоссальное влияние на новую волну популярности жанра. Понять это можно хотя бы потому, что многие описывают пошаговые тактики фразой: "игра как XCOM". В распродаже игра получила одно из самых привлекательных предложений.

Из интересных предложений также можно отметить:

Серия XCOM:

Серия Mafia

Серия Borderlands

Другие игры 2K Games

В настоящий момент в другом онлайн-магазине PlayStation Store также проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой пользователи могут выгодно купить многие известные хиты, которые получили похвалу от критиков.

Так, в частности, последнее творение "Рокзвезд" Red Dead Redemption 2 отдают за 849 грн вместо 1699. Высоко оцененный критиками приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief's End от студии Naughty Dog можно взять за 324 грн, столько же просят за иммерсивный стелс-экшен Dishonored 2.