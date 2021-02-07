Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam

Предложенные издателем скидки будут действовать всего две недели – до 18-го февраля.
Издатель 2K Games запустил крупную распродажу своих игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Поводом стало своеобразное празднование пятилетия XCOM 2 – пошаговой тактической игры с ролевыми элементами за авторством Firaxis Games.
Перезапущенная в 2012-ом серия игр XCOM оказала колоссальное влияние на новую волну популярности жанра. Понять это можно хотя бы потому, что многие описывают пошаговые тактики фразой: "игра как XCOM". В распродаже игра получила одно из самых привлекательных предложений.
Из интересных предложений также можно отметить:
Серия XCOM:
- XCOM: Enemy Unknown (-75%) – 72 грн
- XCOM: Enemy Within (-80%) – 82 грн
- XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (-80%) – 77 грн
- XCOM 2 (-92%) – 54 грн
- XCOM 2 Collection (-84%) – 277 грн
Серия Mafia
- Mafia (-34%) – 117 грн
- Mafia: Definitive Edition (-25%) – 561 грн
- Mafia II: Definitive Edition (-50%) – 274 грн
- Mafia III: Definitive Edition (-50%) – 274 грн
- Mafia Trilogy (-34%) – 725 грн
Серия Borderlands
- Borderlands GOTY Enhanced (-33%) – 300 грн
- Borderlands 2 (-75%) – 97 грн
- Borderlands: The Handsome Collection (-96%) – 137 грн
- Borderlands 3 (-67%) – 280 грн
- Borderlands 3 Ultimate Edition (-56%) – 862 грн
Другие игры 2K Games
- Spec Ops: The Line (-80%) – 57 грн
- The Darkness II (-80%) – 77 грн
- BioShock: The Collection (-80%) – 154 грн
- Sid Meier’s Civilization VI (-75%) – 131 грн
- Duke Nukem Forever (-75%) – 72 грн
В настоящий момент в другом онлайн-магазине PlayStation Store также проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой пользователи могут выгодно купить многие известные хиты, которые получили похвалу от критиков.
Так, в частности, последнее творение "Рокзвезд" Red Dead Redemption 2 отдают за 849 грн вместо 1699. Высоко оцененный критиками приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief's End от студии Naughty Dog можно взять за 324 грн, столько же просят за иммерсивный стелс-экшен Dishonored 2.