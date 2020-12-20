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Microsoft откажется от паролей в своих продуктах: когда это произойдет и какие альтернативы

20 декабря 2020, 21:49

Компания разработала новые решения по обеспечению безопасности для своей продукции.

Microsoft
Microsoft / Reuters

Microsoft уже давно обеспокоена ненадежностью стандартных паролей и ищет новые решения, которые позволят отказаться от их использования. Так, с начала 2020-го компания стала вводить в свои продукты возможность аутентификации без пароля через технологии FIDO2 (Fast Identity Online).

На днях стало известно о планах компании, связанных с полным отказом от паролей в своей продукции. Ожидается, что все клиенты Microsoft смогут перестать их использовать уже в 2021-ом.

Команда MISA (Ассоциация интеллектуальной безопасности Microsoft) совместно с другими партнёрами запустят портал регистрации, где все пользователи смогут управлять своими учётными данными без пароля. Компания надеется, что большинство пользователей перейдёт на технологию беспарольной аутентификации в 2021 году: "Пока пароли существуют, их можно украсть. Так давайте уберём их вовсе?", – говорит Microsoft.

Подробностей о проекте мало, известно лишь что он будет своего рода менеджером паролей. Кроме того, совсем скоро специалисты Microsoft смогут показать свои наработки по созданию новых программных интерфейсов и пользовательских приложений (или порталов) для работы с аппаратными FIDO-ключами.

Беспарольные технологии / Microsoft

Ранее разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали самые ненадежные пароли этого года, изучив базу из более 500+ миллионов паролей, слитых в сеть в результате взломов. По сравнению с прошлым годом список практически не изменился и самые "слабые" пароли по-прежнему состоят из простейших комбинаций, которые можно взломать меньше чем за секунду.

Эксперты объясняют это тем, что люди не хотят запоминать длинные и хитроумные комбинации, а также считают, что им нечего скрывать. Как утверждают в NordPass, подбор большинства этих комбинаций займёт от 1 до 10 секунд.

Топ-10 самых популярных паролей у пользователей:

  • 123456
  • 123456789
  • picture1
  • password
  • 12345678
  • 111111
  • 123123
  • 12345
  • 1234567890
  • senha

Помните, что надёжный пароль – это основа безопасности ваших данных. Чтобы сделать взлом менее вероятным, нужно:

  • придумать сложную комбинацию из букв, цифр и знаков в разных регистрах;
  • использовать разные пароли для разных сайтов;
  • регулярно менять комбинации.

В случаях, когда пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, лучше сделать его полностью случайным, используя генератор надёжных паролей, который поможет вам в создании устойчивых ко взлому паролей.

Microsoft
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