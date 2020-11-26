На консоли нового поколения от Microsoft запустили эксклюзивы PlayStation

На Xbox Series S запустили игры для других консолей

Провернуть этот трюк удалось даже без взлома консоли – в Microsoft Store можно приобрести доступ к режиму разработчика за 19$, после чего на SSD консоли нужно загрузить эмулятор старых консолей RetroArch, способный запускать игры, как минимум, с PS2 и вплоть до Game Boy Advance.

Судя по всему, Microsoft не против подобного, так как сама же и продаёт доступ к режиму девкита, позволяя модифицировать режим работы консоли через пару нажатий в меню. Как результат, за $299 + $19 за разблокировку режима разработчика вы получаете современный универсальный игровой комбайн.

Разумеется, не все игры запускаются без проблем, но и по сей день, даже на мощных ПК не удается оптимизировать все старые проекты для комфортной игры. Однако, большинство тайтлов работают отлично.

Что примечательно, PS5 по-прежнему не поддерживает обратную совместимость с оригинальной PlayStation, PS2 и PS3 – дескать, всему виной уникальность нового контроллера DualSense.

В Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей.

Ранее фирма сообщила, что запуск нового поколения консолей 10 ноября стал "самым успешным в истории Xbox". В общей сложности было продано больше консолей, нежели в любом предыдущем поколении.