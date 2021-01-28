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Названы главные угрозы бесплатных финансовых приложений: как защититься

28 января 2021, 15:15

Недостаточная защита данных может привести к попаданию их в руки злоумышленников во время утечки информации.

Мобилка, связь

Бесплатными финансовыми программами пользуются 42% пользователей во всем мире. Половина из них при этом даже не догадывается или не задумывается о возможной продаже их данных третьим лицам. Об этом свидетельствуют результаты исследований компании ESET.

Специалисты предупреждают о важности контролировать доступ бесплатных программ к личной информации:

"Сегодня доступно много бесплатных программ с разным функционалом – от базовых будильников и фонариков до фитнес-приложений, игр и фоторедакторов. Однако в случае отсутствия платы за использование программ разработчики обычно получают доход от рекламы, мониторинга действий и продажи данных или сбора информации для улучшения функций приложения", – говорится в сообщении компании.

Чем опасны бесплатные приложения

Бесплатные программы могут собирать имя пользователя, его возраст и адрес, информацию о привычках во время просмотра и расходах денежных средств, списки контактов, а также местонахождения.

Затем владельцы таких приложений могут продавать собранные данные третьим лицам, среди которых, как правило, другие финансовые и технические компании, маркетинговые и рекламные организации, которые используют эту информацию для таргетированной рекламы.

Угрозу безопасности данных также составляют уязвимости системы приложения, которые киберпреступники могут использовать для атак.

Кроме этого, распространенным среди злоумышленников является создание поддельных или вредоносных программ, которые пытаются обманом заставить пользователей передать платежные реквизиты и учетные данные, или заразить устройства.

"Вам нужно знать, кто и к какой информации о вас может иметь доступ, а также о надежности хранения собранных данных. Недостаточная защита данных в финансовых приложениях может привести к попаданию их в руки злоумышленников во время утечки информации. Затем хакеры могут продавать персональную информацию в даркнете (нелегальная сеть, доступ к которой осуществляется через специальные браузеры) другим киберпреступникам, которые могут использовать украденные данные для получения займов или предоставления поддельной налоговой декларации. Также личная информация может применяться в фишинговых атаках для выманивания банковских данных", – отметили в ESET.

Как обезопасить личные данные: рекомендации

Загружайте приложения из официальных магазинов. В первую очередь важно ограничить объем данных, которые вы передаете поставщикам программного обеспечения, а также использовать только проверенные программы. Для этого следует загружать приложения из официальных магазинов, таких как Google Play и App Store.

Проверяйте информацию о приложении. Перед загрузкой желаемой программы необходимо поискать в Интернете информацию о ней, например, отзывы предыдущих пользователей, которые помогут узнать о методах обработки данных разработчиком. Также рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности данных, чтобы узнать о дальнейших действиях поставщика программы по предоставленной информации.

Контролируйте разрешения. Еще одним важным шагом для безопасности данных является проверка разрешений, которые вы уже предоставили загруженным приложениям, в настройках своего смартфона. Особое внимание стоит обращать на программы, которые отправляют запрос на доступ к месторасположению, личной информации или спискам контактов.

Используйте безопасные сети Wi-Fi. Для доступа к финансовым программам используйте проверенные точки Wi-Fi, которые защищены надежным паролем.

Подберите сложные пароли для учетных записей. Одним из базовых правил безопасности данных является использование надежного и уникального пароля, который содержит большие и малые буквы, символы и цифры.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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