Названы самые популярные версии Windows 10

Последнее крупное обновление Windows 10 20H2 стремительно набирает популярностью.
Аналитическая компания AdDuplex опубликовала свежий отчет за ноябрь текущего года, который показывает долю пользователей, использующих различные версии операционной системы Windows 10. Для анализа собирались данные с более 100 тыс. компьютеров, на которых установлена 10-ка.
Согласно представленной таблице, последнее крупное обновление Windows 10 20H2 стремительно набирает популярность. На данный момент эта версия OC установлена на 8,8% ПК, хотя ранее было всего 1,5%.
May 2020 Update остается самой используемой версией Windows 10. Версия 2004 установлена на 37.6% устройств Windows 10. Вторая позиция в рейтинге за прошлогодним осенним обновлением Windows 10 1909 – оно стоит на 36,4% компьютеров. Windows 10 1903 упала с 22% в октябре до 10% в ноябре.
Прочие версии OC занимают от 0,3% до 2,5%.
Ранее стало известно о планах Microsoft по выпуску специальной версии Windows 10 – Windows 10X, работа над которой ведётся уже несколько лет. Это будет современная и легковесная операционная система для устройств бюджетного и среднего уровня, а также для флагманских складных ПК.
Случится это весной 2021 года.