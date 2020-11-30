Названы самые популярные версии Windows 10

Логотип Windows 10 / Microsoft

Аналитическая компания AdDuplex опубликовала свежий отчет за ноябрь текущего года, который показывает долю пользователей, использующих различные версии операционной системы Windows 10. Для анализа собирались данные с более 100 тыс. компьютеров, на которых установлена 10-ка.

Согласно представленной таблице, последнее крупное обновление Windows 10 20H2 стремительно набирает популярность. На данный момент эта версия OC установлена на 8,8% ПК, хотя ранее было всего 1,5%.

May 2020 Update остается самой используемой версией Windows 10. Версия 2004 установлена на 37.6% устройств Windows 10. Вторая позиция в рейтинге за прошлогодним осенним обновлением Windows 10 1909 – оно стоит на 36,4% компьютеров. Windows 10 1903 упала с 22% в октябре до 10% в ноябре.

Прочие версии OC занимают от 0,3% до 2,5%.

Windows 10 / AdDuplex

Ранее стало известно о планах Microsoft по выпуску специальной версии Windows 10 – Windows 10X, работа над которой ведётся уже несколько лет. Это будет современная и легковесная операционная система для устройств бюджетного и среднего уровня, а также для флагманских складных ПК.

Случится это весной 2021 года.