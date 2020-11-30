Неожиданно – в Telegram появились групповые аудиозвонки

Telegram / DNA India

В новой бета-версии популярного мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционной системы Android и iOS появились групповые аудиозвонки. Функция получила название Voice chat (Голосовой чат).

Начать конференцию смогут только администраторы чата – они же будут выбирать, включить ли микрофон для всех участников или только для администраторов.

Интерфейс аудиозвонка предполагает кнопки для включения микрофона (однократное нажатие – включение/выключение, удержание – включение до момента отпускания) и для включения громкой связи, а также список пользователей, присоединившихся к разговору.

Для включения "Голосового часа" нужно скачать версию приложения Telegram 7.3.0 Beta для Android или iOS из канала @tgfiles – как уже было отмечено, администратор беседы должен иметь права для создания разговора.

Telegram / Voice chat

В ближайшие дни функция должна стать доступна всем желающим. Перед этим представители Телеграма анонсировали, что в нём появятся и групповые видеозвонки, однако точная дата не сообщается.

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