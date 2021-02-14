Новая вакансия в Rockstar намекает на скорый выпуск трейлера GTA 6

Согласно описанию вакансии, студия нуждается в ком-то, кто снимал бы кинематографические кадры геймплея, чтобы использовать их в рекламных целях.
Co дня релиза Grand Theft Auto V сменилось целое поколение консолей, но от Rockstar Games мы пока ни разу не слышали новостей о следующей игре в культовой серии криминальных экшенов.
Rockstar Games, как всегда, избегает ранних анонсов и никогда не комментирует потенциальные утечки и слухи, согласно которым релиз Grand Theft Auto VI должен состояться в 2023 году. Если информация верна, то анонс может состояться уже в этом году.
Теория звучит правдоподобно, особенно учитывая тот факт, что на сайте Rockstar New York появилась новая вакансия "художника по захвату кинематографического геймплея" и создания рекламных материалов, включая трейлеры. Скорее всего речь идет о коммерческих тизерах и трейлерах. Но для какого проекта – пока не ясно.
Учитывая, что в GTA Online давно все налажено, маловероятно, что речь идет о ней. Red Dead Online не столь популярна и там просто нет таких возможностей для развития и поддержки, как в GTA Online. Поэтому самый очевидный вариант – следующая игра Rockstar. Но пока GTA 5 пользуется популярностью, Rockstar будет оттягивать анонс GTA 6 до самого конца, чтобы выжать максимум продаж, особенно на консолях нового поколения.
Напомним, что позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2.
Подробней про GTA 6
- В GTA VI будут доступны играбельные женский и мужской герои. Будет ли это просто выбор пола, или оба героя примут участие в сюжете в зависимости от выбора игрока (как это было в Assassin’s Creed Odyssey), неизвестно.
- Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.
- Прошедшей весной известный игровой журналист Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники утверждал, что проект находится на ранней стадии и официальная информация о ней появятся ещё очень нескоро.
- Ожидается, что шестая часть GTA будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее.
Ранее мы рассказывали о EVERYWHERƎ – амбициозной игре от создателя Grand Theft Auto, выход которой ожидается до конца этого года.