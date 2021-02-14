Новая вакансия в Rockstar намекает на скорый выпуск трейлера GTA 6

Трейлер GTA 6 будет показан скоро / Rockstar Games

Co дня релиза Grand Theft Auto V сменилось целое поколение консолей, но от Rockstar Games мы пока ни разу не слышали новостей о следующей игре в культовой серии криминальных экшенов.

Rockstar Games, как всегда, избегает ранних анонсов и никогда не комментирует потенциальные утечки и слухи, согласно которым релиз Grand Theft Auto VI должен состояться в 2023 году. Если информация верна, то анонс может состояться уже в этом году.

Теория звучит правдоподобно, особенно учитывая тот факт, что на сайте Rockstar New York появилась новая вакансия "художника по захвату кинематографического геймплея" и создания рекламных материалов, включая трейлеры. Скорее всего речь идет о коммерческих тизерах и трейлерах. Но для какого проекта – пока не ясно.

Учитывая, что в GTA Online давно все налажено, маловероятно, что речь идет о ней. Red Dead Online не столь популярна и там просто нет таких возможностей для развития и поддержки, как в GTA Online. Поэтому самый очевидный вариант – следующая игра Rockstar. Но пока GTA 5 пользуется популярностью, Rockstar будет оттягивать анонс GTA 6 до самого конца, чтобы выжать максимум продаж, особенно на консолях нового поколения.

Напомним, что позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2.

Описание новой вакансии в Rockstar / GTA 6

Подробней про GTA 6

В GTA VI будут доступны играбельные женский и мужской герои. Будет ли это просто выбор пола, или оба героя примут участие в сюжете в зависимости от выбора игрока (как это было в Assassin’s Creed Odyssey), неизвестно.

Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Прошедшей весной известный игровой журналист Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники утверждал, что проект находится на ранней стадии и официальная информация о ней появятся ещё очень нескоро.

Ожидается, что шестая часть GTA будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее.

Ранее мы рассказывали о EVERYWHERƎ – амбициозной игре от создателя Grand Theft Auto, выход которой ожидается до конца этого года.