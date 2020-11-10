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В "яблочном" королевстве неспокойно: покупатели iPhone 12 недовольны устройством

10 ноября 2020, 18:20

Свежеиспеченные владельцы новых Айфонов сетуют на желтизну дисплея.

iPhone 12
iPhone 12 / кадр из видео

Не прошло и трех недель с начала продажи новых флагманов Apple, так в сети уже появилась тонна жалоб на новые iPhone 12. Так в частности, пользователи популярного форума MacRumors, посвященного продукции Apple, жалуются на неестественный жёлтый оттенок дисплея.

Причем это возникает даже при отключении функции TrueTone, которая подстраивает баланс белого под окружающее освещение. Что примечательно, данная проблема встречается не у всех и с разной интенсивностью.

Свежеиспеченные владельцы новых Айфонов сходятся во мнение, что из-за опоздания в месяц и желания произвести как можно больше смартфонов, компания Apple снизила требования к качеству комплектующих, в частности, экранов.

Ранее покупатели новых Айфонов сетовали, дескать, плоские грани девайса не только скверно держат краску, но и до такой степени острые, что о них можно буквально порезаться.

Другие пользователи отмечают, что из-за больших размеров iPhone 12 и iPhone 12 Pro приходится сильно сжимать в руке, чтобы они не выпали. Особенно это актуально во время пробежек на улице – из-за этого у многих остаются на ладонях заметные следы и даже гематомы.

Напомним, что сегодня, в 20:00 по киевскому времени, компания Apple проведет уже третью по счету осеннюю презентацию новых устройств.

Apple iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 13
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