Обзоры PS5 — лучший вариант для покупки среди некст-ген консолей

PlayStation 5 / Polygon

Вслед за главными конкурентами из Microsoft компания Sony сняла запрет на публикацию обзоров своей некст-ген консоли PlayStation 5, которая поступят в продажу на территории Украины 19-го ноября.

Начало этого поколения оказалось достаточно предсказуемым в плане обзоров — журналисты остались довольны её мощностью, скоростью загрузок, интерфейсом, геймпадом DualSense и количеством грядущих эксклюзивных игр.

Мы выбрали из материалов крупнейших изданий, включая Polygon, Game Informer и The Guardian, ключевые моменты:

На консоли можно будет следить за временем, потраченным на игры: также вы сможете узнать, сколько времени потратили на ваши старые игры на PS4;

Очень тихая: консоль едва слышно во время долгих сессий в Miles Morales в режиме с трассировкой лучей. Кроме того, она не греется;

Внешний вид консоли заставляет чувствовать, будто вы купили что-то футуристическое и совершенно необычное;

Сравнение времени запуска PS5 и Series X: 24 секунды против 25 холодный запуск, 14 секунд против 4 выход со спящего режима;

На PS5 нет альтернативы Quick Resume с Xbox Series X|S;

Есть жалобы на габариты консоли, например The Verge отнесли это к минусам при финальной оценке. А ещё пишут, что черная панель собирает пыль;

Новый бездротовий контролер DualSense работает от зарядки 6-7 часов, как и DualShock 4;

Все довольны новым геймпадом и есть надежда, что его особенности будут использовать в большем количестве игр, в отличие от сенсорной панели: если в случае с тачпадом нужно придумать, как его использовать и дать ему новую функцию, то с курками и вибрациями всё куда проще, так как они фокусируются на ощущениях от геймплея;

Редактировать скриншоты и ролики можно прямо в меню Create без заморозки игры;

Переключение между играми занимает примерно 8 секунд;

На PS5 обратная совместимость работает лучше, чем на Series X, но судя по времени загрузки старых игр, Xbox Series X всё же работает в этом плане эффективнее.

PlayStation Store больше не является отдельным приложением и полностью интегрирован в систему, как и некоторые другие функции;

В целом, PS5 сейчас лучший вариант для покупки среди некст-ген консолей. Хоть Xbox Series и будет выдавать лучшее качество в играх, PS5 вряд ли скоро уйдет слишком далеко от показателей консолей Microsoft.

Напомним, что в ряде стран консоль появится на прилавках 12 ноября, а мировой релиз (в том числе — в Украине) состоится на неделю позднее.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5.