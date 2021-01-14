Один из самых ожидаемых проектов 2021-го официально перенесен на следующий год

Hogwarts Legacy перенесена на 2022-ой / WB Games

2021 год только начался, а у нас уже есть первый перенос: WB Games отложила премьеру Hogwarts Legacy, ролевой игры во вселенной "Гарри Поттера" про школу волшебства и магии. Анонс игры состоялся в сентябре прошлого года в рамках PlayStation 5 Showcase.

Студия Avalanche Software, которая занимается созданием игры, поблагодарила фанатов за потрясающую реакцию на анонс Hogwarts Legacy, и отметила, что им требуется больше времени на доработку проекта, из-за чего релиз состоится в 2022-ом году Точная дата выхода не сообщается.

Напомним, что события Hogwarts Legacy разворачиваются в XIX веке и поведают об ученике школы, владеющим ключом к древней тайне, которая угрожает разорвать волшебный мир на части. Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя.

По словам известного журналиста и редактора портала Kotaku Джейсона Шрейера, "перенос Hogwarts Legacy – первый из очень, очень многих переносов в 2021 году". Если в 2020 году игры выходили еще в более-менее привычном графике, так как пандемия мало повлияла на уже готовые продукты для 2020 года, то в 2021 и далее массовые переводы сотрудников на удаленный режим работы дадут о себе знать в полной мере.

Впрочем, конкретные проекты Шрейер называть не стал. Скорее всего, речь идет о ряде эксклюзивов для консоли нового поколения PlayStation 5, которые были анонсированы чисто формально, без геймплейных кадров и какой-либо конкретики. В частности, God of War Ragnarok и Gran Turismo 7 из наиболее вероятных кандидатов.

Hogwarts Legacy - трейлер

На днях разработчики из канадской студии WB. Games Montreal поделились новой информацией об их готовящейся игре во вселенной Бэтмена – Рыцари Готэма.

По словам исполнительного продюсера игры, боевая система Gotham Knights была полностью переделана. Она ориентирована на кооперативное прохождение и базируется на взаимодействии героев, каждый из которых обладает собственным стилем боя, приёмами и гаджетами.

Также подвергся изменениям уровень противников, который больше не привязан к уровню игрока. Это, по словам разработчиков, был одним из наиболее частых запросов, который они получили от сообщества со времен дебютного показа игры. Напомним, что экшен-RPG в открытом мире, вдохновлённая вселенной Бэтмена, была представлена в августе на мероприятии DC FanDome.