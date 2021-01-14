УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Один из самых ожидаемых проектов 2021-го официально перенесен на следующий год

14 января 2021, 15:50
Прослушать новость
Остановить

Желающим окунуться в атмосферу Хогвартса образца XIX-го века придётся запастись терпением.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy перенесена на 2022-ой / WB Games

2021 год только начался, а у нас уже есть первый перенос: WB Games отложила премьеру Hogwarts Legacy, ролевой игры во вселенной "Гарри Поттера" про школу волшебства и магии. Анонс игры состоялся в сентябре прошлого года в рамках PlayStation 5 Showcase.

Студия Avalanche Software, которая занимается созданием игры, поблагодарила фанатов за потрясающую реакцию на анонс Hogwarts Legacy, и отметила, что им требуется больше времени на доработку проекта, из-за чего релиз состоится в 2022-ом году Точная дата выхода не сообщается.

Напомним, что события Hogwarts Legacy разворачиваются в XIX веке и поведают об ученике школы, владеющим ключом к древней тайне, которая угрожает разорвать волшебный мир на части. Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя.

По словам известного журналиста и редактора портала Kotaku Джейсона Шрейера, "перенос Hogwarts Legacy – первый из очень, очень многих переносов в 2021 году". Если в 2020 году игры выходили еще в более-менее привычном графике, так как пандемия мало повлияла на уже готовые продукты для 2020 года, то в 2021 и далее массовые переводы сотрудников на удаленный режим работы дадут о себе знать в полной мере.

Впрочем, конкретные проекты Шрейер называть не стал. Скорее всего, речь идет о ряде эксклюзивов для консоли нового поколения PlayStation 5, которые были анонсированы чисто формально, без геймплейных кадров и какой-либо конкретики. В частности, God of War Ragnarok и Gran Turismo 7 из наиболее вероятных кандидатов.

Hogwarts Legacy - трейлер

На днях разработчики из канадской студии WB. Games Montreal поделились новой информацией об их готовящейся игре во вселенной Бэтмена – Рыцари Готэма.

По словам исполнительного продюсера игры, боевая система Gotham Knights была полностью переделана. Она ориентирована на кооперативное прохождение и базируется на взаимодействии героев, каждый из которых обладает собственным стилем боя, приёмами и гаджетами.

Также подвергся изменениям уровень противников, который больше не привязан к уровню игрока. Это, по словам разработчиков, был одним из наиболее частых запросов, который они получили от сообщества со времен дебютного показа игры. Напомним, что экшен-RPG в открытом мире, вдохновлённая вселенной Бэтмена, была представлена в августе на мероприятии DC FanDome.

Гарри Поттер PlayStation 5 God of War: Ragnarok Hogwarts Legacy
Сейчас вы просматриваете новость «Один из самых ожидаемых проектов 2021-го официально перенесен на следующий год». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гендиректор Tesla Илон Маск одним твитом сделал никому неизвестную компанию богатойГендиректор Tesla Илон Маск одним твитом сделал никому неизвестную компанию богатой Студия CD Projekt Red поделилась планами развития Cyberpunk 2077 на ближайшие месяцыСтудия CD Projekt Red поделилась планами развития Cyberpunk 2077 на ближайшие месяцы Ведущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной ценеВедущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфонГде скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон "Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram"Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram
Следующий материал

Последние новости

15:50
Один из самых ожидаемых проектов 2021-го официально перенесен на следующий год
15:50
Гороскоп на 15 января для всех: солидный доход, большая любовь и денежное фиаско Видео
15:49
Тарифный "майдан": в Украине вспыхнули новые бунты из-за роста коммуналки Видео
15:46
В России раскрыли планы по задержанию Навального Видео
15:41
Языковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушения Видео
Реклама
15:22
Российский политик назвал цену, которую Лукашенко заплатил за фальшивые выборы Видео
15:02
Как начать питаться правильно: диетологи назвали 6 способов Видео
15:00
Стало известно о запрете в России вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech Видео
14:50
Ляшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 января Видео
14:29
Вслед за Макроном и Зеленским: еще один президент зарегистрировался в Telegram Видео
14:15
Геймеры в ярости – Hitman III выйдет без перевода на русский язык Видео
14:09
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
14:03
Свадебные приметы: на что обратить внимание в самый главный день Видео
13:54
Удар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США
13:53
Рэй Фишер прокомментировал удаление Киборга из фильмов Warner Bros
13:46
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
13:41
СМИ узнали о реакции Трампа после объявленного импичмента Видео
13:34
Стоит ли применять анестезию при родах - Кристина Решетник сделала признание
13:34
В Украине ударят 23-градусные морозы: синоптик рассказала, когда ослабнет стужа Видео
13:26
В Steam вовсю идёт бесплатная раздача милого, но страшного хоррора Little Nightmares Видео
Реклама
12:58
"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире Видео
12:56
Какие препараты помогут больным с тяжелой формой коронавируса - ответ ученых Видео
12:49
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
12:40
Нехватка белка в организме: предупреждающие знаки Видео
12:38
Star Wars от французов – Ubisoft делают игру по Звёздным войнам в открытом мире
12:22
Тренировка Табата: как улучшить свои формы за короткое время Видео
12:22
Студия CD Projekt Red поделилась планами развития Cyberpunk 2077 на ближайшие месяцы
12:20
США выродились в автократию в духе России и Китая мнение
12:19
ТОП-7 фактов о новом Холостяке 2021 - Михаиле Заливако
12:14
Кубометр за 12 гривен: в Кабмине намекнули на новое повышение тарифов на газ Видео
12:00
Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов Видео
11:52
ЕСПЧ взялся за дело Украины против России за аннексию Крыма Видео
11:39
В ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция Хомчака
11:34
Почему украинизация сферы обслуживания на руку пророссийским политикам мнение
11:32
Ким Кэтролл прокомментировала новый сезон Секса в большом городе без нее
11:32
"Одевайтесь очень тепло": в Киеве обрушится температура – синоптик Видео
11:26
В США начали готовить импичменте Байдена Видео
11:14
"За разрушенный дом и сломанные судьбы": главком ВСУ призвал Россию к ответу Видео
10:51
В Украине взлетят цены на шампанское: сколько будет стоить игристое Видео
10:44
В Украине появились новые штрафы за отсутствие масок: кого накажут и на какие деньги Видео
Реклама
10:18
Скандал с вакциной от COVID-19 из Китая: Степанов выдвинул громкое обвинение Видео
10:08
В ВОЗ спрогнозировали, что будет с пандемией COVID-19 в 2021 году Видео
09:50
Навальный едет закапывать фюрера в ближайшей канаве мнение
09:40
Эпидемия коронавируса в Украине утихнет: вирусолог назвала сроки Видео
09:33
Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа: известна дата Видео
09:24
В Раде объяснили, кто из ФОПов получит деньги из-за "простоя" в локдаун Видео
09:16
Топ-туризм или "ВАУ" на болоте мнение
08:44
Вирусолог объяснила, что важно делать при COVID-19 Видео
08:43
Да здравствует "азировка", или Как власти добиваются популяризации суржика мнение
08:09
Коронавирус в Украине 14 января: за сутки поставили почти 8 тыс. новых диагнозов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять