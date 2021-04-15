Оригинал и ремастер трилогии Mass Effect сравнили

Вышел новый трейлер Mass Effect: Legendary Edition / BioWare

До выхода Mass Effect: Legendary Edition остается ровно месяца, а это значит, что студии BioWare, наметившей релиз ремастера трилогии на 14-е мая, настало время переходить от трейлеров к более вещественным демонстрациям.

Вчера вечером разработчики представили свежий трейлер Mass Effect: Legendary Edition, где бок о бок сравнили большинство кадров свежего трейлера переиздания с компьютерными версиями первоначальных релизов.

Несмотря на то, что с момента выхода первой части прошло немало времени, разработчики решили не делать ремейк (как это было с Mafia), а обойтись ремастером. Больше всего усилий у BioWare ушло на первую часть, как и постоянно говорилось до этого. Для неё, помимо улучшенной графики, были переделаны эффекты, а за счет динамического освещения многие сцены стали выглядеть совершенно по-другому.

Помимо всего прочего, авторы Legendary Edition провели полную каталогизацию игровых ассетов. На некоторых кадрах можно заметить, что команда BioWare даже в Mass Effect 3 не ограничилась обычным повышением качества текстур – у Лиары, например, уменьшили зрачки, а геометрия некоторых деталей её экипировки стала сложнее.

Mass Effect Legendary Edition можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с культовой трилогией доступны следующие предложения:

В PS Store игра будет стоить 2199 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1799 гривен;

В магазине Origin - 1299 гривен.

Mass Effect: Legendary Edition: сравнение графики

Тем временем в BioWare команда опытных разработчиков трудится над новой часть Mass Effect, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, действия новой части развернуться через несколько сотен лет после завершения третьей части, а каноном будет считаться выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков. Релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.