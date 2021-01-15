Первый взгляд на Samsung Galaxy Buds Pro и метку Galaxy Smart Tag

Раскрыты новинки Samsung на 2021 / Galaxy Unpacked

Вместе с флагманской серией Galaxy S21, компания Samsung показала еще пару новинок – топовые наушники Galaxy Buds Pro и беспроводная метка для отслеживания вещей SmartTag (конкурент так и не вышедшей Apple AirTag).

Так, в отличие от своих предшественников в лице экспериментных Galaxy Buds Live, новый гаджет выполнен в более привычном дизайне с вакуумными резиновыми наконечниками, но при этом дизайн зарядного кейса очень напоминает тот, которым комплектуются Live.

В каждом из наушников расположилось по два динамика: двухполосная система с 11-мм низкочастотным и 6.5-мм высокочастотным динамиками. Они должны обеспечивать более качественное и объёмное звучание с мягкими верхами и насыщенным басом в сравнении с моделями Galaxy Buds прошлых поколений.

Новые наушники обеспечат автономность на уровне 8-ми часов в режиме прослушивания музыки и до 18 часов с учетом подзарядки в кейсе, а также автоматически распознают, когда вы начинаете говорить, чтобы приглушить громкость музыки и силу эффекта шумоподавления.

Среди других особенностей можно выделить:

Поддержка технологии объемного звучания 360 Audio, отслеживающего положение головы для создания кинематографичного объёмного звука при просмотре кино или видео;

Режим прозрачности, который позволяет пользователю слышать, что происходит вокруг, не снимая наушников;

Функция баланса звука левого и правого каналов для людей с определёнными проблемами слуха;

Специальная конструкция защиты от ветра, позволяющая сделать голос во время звонка более четким.

Стоимость Galaxy Buds Pro составит 200 долларов (~5600 грн). Купить наушники можно будет в трёх цветах: серебристый, фиолетовый и чёрный.

Что же касается Samsung SmartTag, то пока конкуренты из Apple только собираются выпустить свою GPS-метку для отслеживания вещей и сумок (и то, по слухам и утечкам), Samsung уже начинает продавать такую же.

У гаджета простая задача — компактный Bluetooth-трекер крепится на вещи, которые чаще всего теряются в доме, или на домашнего питомца, чтобы отслеживать местоположение через смартфон. Кроме того, трекер автоматически подключается ко всем устройствам Galaxy.

Новинка будет поставляться в упаковках по одной, две и четыре штуки. Стоит гаджет 29 долларов (~800 грн) за штуку, а купить можно будет в нескольких цветовых исполнениях: Black, Oatmeal, Denim Blue и Mint.

Ранее бренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелек. Все они отличаются как внешне, так и по характеристикам, а ценник, в зависимости от модели, варьируется от 4.5 до 9 тысяч гривен.

По уверению производителя, данная линейка смартфонов ориентирована, в первую очередь, на тех, кому необходимо качественное, но при этом современное устройство с широкой функциональностью за доступные деньги.