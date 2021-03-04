Поэзия для души – в Crusader Kings 3 появилась функция пытки стихами

Crusader Kings 3 патч 1.3 / Paradox

Студия Paradox анонсировала бесплатное обновление для исторической стратегии Crusader Kings III, в котором вы сможете пытать людей плохими стихами.

Данная механика уже знакома фанатам серии по второй части. Ваш правитель теперь может стать поэтом, и свои произведения он сможет прочитать персонажам. Если стихи плохие – использовать их в качестве пыток.

Насладиться творениями сможете и вы сами, ведь в игру встроят генератор стихов. Он умеет соблюдать рифму, но поначалу будет создавать только стихотворения длиной от двух до четырёх строк (плюс название). В будущем длину произведений планируют увеличить.

Paradox Interactive рассказывают, что каждый стих в Crusader Kings III обладает некой темой. Пока их пять:

О романтике, где автор выражает привязанность или симпатию адресату;

О наследии, где автор размышляет о природе смерти и власти, и влиянии адресата на мир;

О скорби, где автор описывает смерть и тягучие чувства, оставшиеся после ухода адресата, либо его родственника;

О борьбе, где автор рассуждает о необходимости хвататься за власть, жизнь и возможности, а также говорит о будущей славе;

О неумелости, где автор порицает адресата за слабость, неумелость и его манеру есть спаржу.

Использовать стихи вы сможете не только в пытках, но и в дипломатии. Работать они будут также и в мультиплеере. Релиз обновления ожидается одновременно с выходом первого платного дополнения для Crusader Kings III, которое планируют представить 13 марта в рамках шоу Paradox Insider.

Напомним, что релиз Crusader Kings III состоялся 1 сентября 2020 года эксклюзивно на ПК. Средняя оценка стратегии на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 91 балл из 100 от прессы и 8,3 балла из 10 от пользователей. Игра доступна для покупки в магазине Steam по цене 579 грн.