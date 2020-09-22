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Пополнение Лайф без комиссии – самые лайфхаковые способы

22 сентября 2020, 03:02

Как провести у Лайфсел пополнение, чтоб не переплатить и нигде не ошибиться, выяснил Главред.

Как пополнить Лайф - с телефона, по коду и Портмоне, за границей
Как пополнить Лайф - с телефона, по коду и Портмоне, за границей / 1zoom.ru

После Киевстар и Водафон пришел черед поговорить про пополнение Лайф (lifecell).

Как провести пополнение Лайфсел без комиссии – то есть чтоб не переплатить – и нигде не ошибиться, выяснил Главред.

Способы пополнения счета lifecell

Пополнение Лайф банковской картой (MasterCard, Visa или Maestro):

  • на сумму от 1 грн до 15000 грн;
  • способ – через сайт oplata.lifecell.ua.

Комиссия не взимается со стороны оператора – однако со стороны банка возможно снятие комиссии за проведение платежа или за конвертацию валюты в гривну (для иностранных карт).

    Как пополнить счет на Лайф с телефона:

    • способ – через *110# при наличии шаблона пополнения (см. пункт ниже);
    • при пополнении через oplata.lifecell.ua можно сохранить шаблон с номером телефона и данными платежной карты. Это дает возможность пополнять Лайф с телефона через USSD-запрос *110# (доступ в Интернет не нужен). Шаблон сохранится после успешного пополнения счета. Для сохранения шаблона нужно указать личный номер и вбить код из смс;
    • максимальное количество доступных для пополнения номеров – 6 номеров (личный номер и пять дополнительных);
    • максимальное количество платежных карт – 5 шт.;
    • преимущество – при желании клиента будут информировать о низком балансе номера, чтобы он не пропускал время пополнения Лайф.

    Комиссия не взимается.

    Банковской картой через голосовое меню:

    • минимальная сумма пополнения – 5 грн;
    • способ – позвонить на 5433 (для абонентов lifecell бесплатно);
    • преимущество – можно пополнить не тольео свой телефон, но и номер родственника или друга.

    Как пополнить Лайф за границей

    Пополнить счет life в роуминге можно через интернет – через сайт оператора, платежные системы EasyPay или Портмоне, а также с помощью интернет-банкинга (к примеру, Монобанк или Приват24).

    Пополнить Лайф – Портмоне

    Для этого способа наличие интернета обязательно.

    Нужно зайти на сайт Портмоне – указать нужный мобильный номер – и реквизиты карты, с которой будет списана оплата.

    Также пополнить Лайф можно наличными (через банкомат, в фирменных магазинах оператора или в филиале банка) и безналично (на IBAN UA443510050000026004878929824 в АО УкрСиббанк).

    Как пополнить Лайф по коду

    Чтобы пополнить счет с помощи скретч-карты – нужно наберать *111*1* * # и нажать кнопку вызова.

    Запасной вариант – набрать 111 и следовать подсказкам.

    Ранее Главред узнал, как проверить счет Лайф, включая проверку баланса на lifecell – в материале lifecell – как проверить счет: все способы.

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