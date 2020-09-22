Пополнение Лайф без комиссии – самые лайфхаковые способы

Как пополнить Лайф - с телефона, по коду и Портмоне, за границей / 1zoom.ru

После Киевстар и Водафон пришел черед поговорить про пополнение Лайф (lifecell).

Как провести пополнение Лайфсел без комиссии – то есть чтоб не переплатить – и нигде не ошибиться, выяснил Главред.

Способы пополнения счета lifecell

Пополнение Лайф банковской картой (MasterCard, Visa или Maestro):

на сумму от 1 грн до 15000 грн;

способ – через сайт oplata.lifecell.ua.

Комиссия не взимается со стороны оператора – однако со стороны банка возможно снятие комиссии за проведение платежа или за конвертацию валюты в гривну (для иностранных карт).

Как пополнить счет на Лайф с телефона:

способ – через *110# при наличии шаблона пополнения (см. пункт ниже);

при пополнении через oplata.lifecell.ua можно сохранить шаблон с номером телефона и данными платежной карты. Это дает возможность пополнять Лайф с телефона через USSD-запрос *110# (доступ в Интернет не нужен). Шаблон сохранится после успешного пополнения счета. Для сохранения шаблона нужно указать личный номер и вбить код из смс;

максимальное количество доступных для пополнения номеров – 6 номеров (личный номер и пять дополнительных);

максимальное количество платежных карт – 5 шт.;

преимущество – при желании клиента будут информировать о низком балансе номера, чтобы он не пропускал время пополнения Лайф.

Комиссия не взимается.

Банковской картой через голосовое меню:

минимальная сумма пополнения – 5 грн;

способ – позвонить на 5433 (для абонентов lifecell бесплатно);

преимущество – можно пополнить не тольео свой телефон, но и номер родственника или друга.

Как пополнить Лайф за границей

Пополнить счет life в роуминге можно через интернет – через сайт оператора, платежные системы EasyPay или Портмоне, а также с помощью интернет-банкинга (к примеру, Монобанк или Приват24).

Пополнить Лайф – Портмоне

Для этого способа наличие интернета обязательно.

Нужно зайти на сайт Портмоне – указать нужный мобильный номер – и реквизиты карты, с которой будет списана оплата.

Также пополнить Лайф можно наличными (через банкомат, в фирменных магазинах оператора или в филиале банка) и безналично (на IBAN UA443510050000026004878929824 в АО УкрСиббанк).

Как пополнить Лайф по коду

Чтобы пополнить счет с помощи скретч-карты – нужно наберать *111*1* * # и нажать кнопку вызова.

Запасной вариант – набрать 111 и следовать подсказкам.

Ранее Главред узнал, как проверить счет Лайф, включая проверку баланса на lifecell – в материале lifecell – как проверить счет: все способы.