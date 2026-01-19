Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

Даже самые умные собаки иногда бывают рассеянными.

Собака удивил хозяйку своим поступкомм / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Иногда питомцы способны разбудить хозяев среди ночи не из-за опасности, а по совершенно неожиданной причине. Именно это произошло с девушкой по имени Лиз, чей пес стал звездой соцсетей благодаря курьезной ситуации ранним утром.

Как рассказала девушка в ТикТок, около 4:30 утра ее разбудил пес, настойчиво привлекая внимание. Оказалось, что щенок — золотистый пудель (голдендудл) — спокойно стоял у раздвижной двери и ждал, пока хозяйка… откроет ее.

Проблема была в том, что дверь уже была открыта.

Видео Лиз опубликовала в TikTok , и с 7 января ролик набрал более 367 тысяч просмотров и свыше 80 тысяч лайков. В подписи к видео хозяйка пояснила:

"Он полностью уверен, что раздвижная дверь закрыта, и терпеливо ждет".

Никто не знает, сколько он так просидел / Фото: скриншот

По словам Лиз, пес видел, как она заходила в дом несколькими минутами ранее, но будить и ругать его она не стала — все-таки было слишком рано.

Когда хозяйка подошла ближе и сказала собаке "заходи", произошло самое смешное: вместо того чтобы просто пройти внутрь, щенок подпрыгнул вперед, подняв передние лапы, словно собирался толкнуть несуществующую дверь.

Умны ли голдендудлы на самом деле

Голдендудлы — это помесь золотистого ретривера и стандартного пуделя. Обе породы стабильно входят в списки самых умных собак, поэтому считается, что и их "гибрид" отличается высоким интеллектом.

Голдендудлы могут унаследовать характер любого из родителей. Как правило, они умны, легко обучаются, очень ласковы и ориентированы на человека. Такие собаки хорошо ладят с детьми и другими животными, что делает их популярным выбором для семьи.

Однако даже самые умные собаки иногда бывают рассеянными — особенно до восхода солнца. Сами владельцы нередко шутят, что интеллект у голдендудлов "включается не сразу".

Лиз, судя по подписи к видео, вовсе не удивилась происходящему, назвав ситуацию "типичным поведением голдендудла".

