Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

Иногда питомцы способны разбудить хозяев среди ночи не из-за опасности, а по совершенно неожиданной причине. Именно это произошло с девушкой по имени Лиз, чей пес стал звездой соцсетей благодаря курьезной ситуации ранним утром.
Как рассказала девушка в ТикТок, около 4:30 утра ее разбудил пес, настойчиво привлекая внимание. Оказалось, что щенок — золотистый пудель (голдендудл) — спокойно стоял у раздвижной двери и ждал, пока хозяйка… откроет ее.
Проблема была в том, что дверь уже была открыта.
Видео Лиз опубликовала в TikTok , и с 7 января ролик набрал более 367 тысяч просмотров и свыше 80 тысяч лайков. В подписи к видео хозяйка пояснила:
"Он полностью уверен, что раздвижная дверь закрыта, и терпеливо ждет".
По словам Лиз, пес видел, как она заходила в дом несколькими минутами ранее, но будить и ругать его она не стала — все-таки было слишком рано.
Когда хозяйка подошла ближе и сказала собаке "заходи", произошло самое смешное: вместо того чтобы просто пройти внутрь, щенок подпрыгнул вперед, подняв передние лапы, словно собирался толкнуть несуществующую дверь.
Смотрите, как все происходило:
@lizthewiz227 typical goldendoodle activity #goldendoodle#fyp♬ original sound - LIZ
Умны ли голдендудлы на самом деле
Голдендудлы — это помесь золотистого ретривера и стандартного пуделя. Обе породы стабильно входят в списки самых умных собак, поэтому считается, что и их "гибрид" отличается высоким интеллектом.
Голдендудлы могут унаследовать характер любого из родителей. Как правило, они умны, легко обучаются, очень ласковы и ориентированы на человека. Такие собаки хорошо ладят с детьми и другими животными, что делает их популярным выбором для семьи.
Однако даже самые умные собаки иногда бывают рассеянными — особенно до восхода солнца. Сами владельцы нередко шутят, что интеллект у голдендудлов "включается не сразу".
Лиз, судя по подписи к видео, вовсе не удивилась происходящему, назвав ситуацию "типичным поведением голдендудла".
