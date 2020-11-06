Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр

Among Us / InnerSloth

Аналитики Twitter проанализировали посты за последние три месяца и назвали игры, которые чаще всего упоминали пользователи платформы. Лидером рейтинга уже в который раз стала одна из самых популярных игр на консолях Nintendo Animal Crossing.

В десятку самых обсуждаемых игр вместе с Animal Crossing попали Twisted-Wonderland, Fate/Grand Order, Fortnite, Among Us, Fall Guys: Ultimate Knockout, Final Fantasy, Minecraft, Ensemble Stars и Apex Legends.

Специалисты зарегистрировали множество твитов на игровую тематику по всему миру, но самой активной страной оказалась США. Именно там пользователи чаще всего обсуждают игры. Второе место у Великобритании, третье — у Канады.

Что примечательно, ни Киберпанкам, ни Ассасинам, ни другим популярным тайтлам, в том числе грядущим эксклюзивам для консолей нового поколения PS5 и Xbox Series, не нашлось места в топе — полное доминирование мобильного гейминга и онлайновых шутеров.

Ранее мы собрали Топ-10 лучших игр на андроид и айос, которые можно скачать и не пожалеть потраченное на них время.