УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр

6 ноября 2020, 13:53

А на ваш взгляд, каких игр не хватает в топе?

Among Us
Among Us / InnerSloth

Аналитики Twitter проанализировали посты за последние три месяца и назвали игры, которые чаще всего упоминали пользователи платформы. Лидером рейтинга уже в который раз стала одна из самых популярных игр на консолях Nintendo Animal Crossing.

В десятку самых обсуждаемых игр вместе с Animal Crossing попали Twisted-Wonderland, Fate/Grand Order, Fortnite, Among Us, Fall Guys: Ultimate Knockout, Final Fantasy, Minecraft, Ensemble Stars и Apex Legends.

Специалисты зарегистрировали множество твитов на игровую тематику по всему миру, но самой активной страной оказалась США. Именно там пользователи чаще всего обсуждают игры. Второе место у Великобритании, третье — у Канады.

Что примечательно, ни Киберпанкам, ни Ассасинам, ни другим популярным тайтлам, в том числе грядущим эксклюзивам для консолей нового поколения PS5 и Xbox Series, не нашлось места в топе — полное доминирование мобильного гейминга и онлайновых шутеров.

Ранее мы собрали Топ-10 лучших игр на андроид и айос, которые можно скачать и не пожалеть потраченное на них время.

Twitter Cyberpunk 2077 Assassin’s Creed Among Us
Сейчас вы просматриваете новость «Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:11
Красная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов
14:00
В Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19 Видео
13:56
"Девочка созрела": Мишель Андраде разделась на страницах журнала для взрослых
13:53
Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр
13:43
Комендантский час не поможет: эксперт назвала главную проблему с COVID-19 Видео
Реклама
13:43
Гороскоп на 7 ноября для всех: важный любовный шаг и неожиданные нападки Видео
13:41
Малюська описал главную проблему в конфликте власти и КСУ
13:27
Арестович допустил крах договоренностей Зеленского и Путина по Донбассу Видео
13:20
В Украину идет потепление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на выходные ​ Видео
13:09
Парламент провалил важное решение по Конституционному суду Видео
12:59
Ход королевы - лучший сериал 2020 года Видео
12:58
Один против всех: зрелищный рекламный ролик супергеройского эксклюзива для PS5 Видео
12:54
Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico Видео
12:37
У Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе Видео
12:30
Похудение после 40: диетолог назвала 5 тактик Видео
12:22
Samsung откажется от обычных наушников в комплекте, но взамен даст что-то покруче
12:17
Рада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима Видео
12:11
Резников рассказал, почему сравнил Донбасс с раковой опухолью
12:02
Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам Видео
12:00
За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате Видео
Реклама
11:54
В Кремле сказали, есть ли у Путина серьезная болезнь, и высказались об отставке
11:51
"О людях и уродах": у Зеленского выдвинули ключевые требования по КСУ Видео
11:27
СМИ припугнули новой пандемией коронавируса из-за зверьков в Дании
11:26
Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз Видео
11:25
Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: названа причина Видео
11:24
"Дело Маркива", успешно завершённое МВД, стало для Украины репутационным - СМИ
11:19
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
11:06
Появились первые обзоры на Xbox Series X|S. Что пишут о новых консолях журналисты?
10:55
Disney готовят 3 сезон сериала Мандалорец
10:55
Шмыгаль спрогнозировал подорожание земли в Украине в 5 раз
10:45
Почему вы тренируетесь и не худеете: 9 настоящих причин Видео
10:35
​В Офисе президента оценили возможность подачи воды в Крым Видео
10:33
"Да мне пох*й": в Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая Видео
10:23
В Минздраве уточнили, введут ли в Украине "черную" зону карантина Видео
10:17
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
10:16
В Украине нельзя будет купить PlayStation 5 в магазинах на старте продаж
10:16
Украине не поможет ужесточение карантина и новые ограничения мнение
10:00
К чему сняться деньги: о чем говорит "финансовый сон" Видео
09:41
Байден существенно сократил отставание от Трампа в ключевом штате Видео
09:41
Кравчук озвучил план Украины на случай, если Россия признает, что "хочет войны"
Реклама
09:37
Астролог раскрыла главный совет на 2021 год
09:13
COVID-19 поставил новый рекорд: выздоровели за сутки почти 11 тысяч украинцев Видео
09:08
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
09:01
Локдаун, если он будет введен, доконает Украину мнение
09:00
Врач назвал "постельную" привычку, укорачивающую жизнь Видео
08:59
Погода в Киеве на выходных изменится: чего ожидать Видео
08:57
Путин серьезно болен и готовится к отставке - западные СМИ
08:35
Антирекорд в Киеве: впервые за сутки нашли больше тысячи зараженных коронавирусом
08:22
Медик объяснил, от какой еды нужно отказаться больным коронавирусом
08:17
Почему выборы в ОРДЛО в следующем году не состоятся мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять