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Ведущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене

12 января 2021, 12:55
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Помимо дизайна, напоминающего AirPods Pro, Meizu Pop Pro предлагают автономность до 20 часов и продвинутую систему шумоподавления.

Представлены наушники Meizu POP Pro / Gizmochina

Китайский производитель смартфонов Meizu решил напомнить о себе, представив свои первые беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления третьего поколения, снижающая слышимость внешних звуков до 35 дБ.

Новинка получила название Meizu Pop Pro, внешний вид которых очень напоминает AirPods Pro от Apple – это касается как самих наушников, так и чехла для зарядки.

Наушники оснащены 10-мм динамиками и обеспечивают до шести с половиной часов музыки или до четырех с включенным шумодавом. Общее время автономной работы с учетом подзарядок от кейса составляет 20 часов. Также Meizu Pop Pro получила функцию быстрого сопряжения со смартфонами после изъятия устройства из зарядного кейса, сенсорное управление и подключение в один клик.

В Китае Meizu Pop Pro начнут продаваться с 12 января за 499 юаней (около 2175 грн), а вскоре они должны появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее стало известно о планах Apple выпустить менее дорогую версию полноразмерных наушников AirPods Max.

Ожидается, что грядущая модель может стоить порядка 350 долларов или чуть более 9999 грн. С такой ценой удешевлённая версия AirPods Max сможет составить конкуренцию популярными моделями типа Sony WH-1000XM4 и Bose QuietComfort 35 II.

Компания планирует внести некоторые изменения для удешевления наушников – в частности, оголовье из нержавеющей стали и ушные чашки из анодированного алюминия заменят пластиком. Это решит не только проблему дороговизны, но и вопрос веса, так как оригинальная версия AirPods Max из-за своих материалов кажется довольно увесистой. При этом грядущая новинка все так же будет обладать всеми ключевыми функциями: активное шумоподавление, пространственный звук и 20-часовую автономность.

Напомним, первые полноразмерные наушники Apple анонсировали 8 декабря 2020 года, а их фактические продажи в Украине стартовали 25-го числа. Новинка является первыми наушниками компании закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".

Apple AirPods Max Oppo Meizu
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