Разработка ремейка легендарной "Готики" набирает обороты

Разработка ремейка "Готики" набирает обороты / THQ

Европейская компания-издатель THQ Nordic объявила о формировании Alkimia Interactive (бывшей THQ Nordic Barcelona), которая займется полноценной разработкой ремейка первой "Готики" 2001 года выпуска.

Напомним, что та же команда в декабре 2019-го года выпустила играбельный тизер ремейка, который пришелся публике по вкусу. Вот так, обычные геймеры, сами того не осознавая, решили дальнейшую судьбу проекта.

Как результат, после того как проект Gothic Remake получил зеленый свет, следующим шагом было создание дочерней студии. Летом 2020 года студия приступила к работе и начала собирать команду увлеченных разработчиков ролевых игр. С тех пор студия открыла офис в самом центре Барселоны.

Команда постоянно растет и все еще ищет разработчиков, готовых присоединиться к семье. На данный момент в студии 35 человек, а первым проектом, как вы уже поняли, станет ремейк легендарной "Готики" для всевозможных платформ, включая PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Уже в ближайшие пару месяцев с нами обещают поделиться подробностями о том, как далеко продвинулся в разработке ремейк. После Gothic компания продолжит работать над "высококлассными ролевыми играми".

Изначально Готика – игра студии Piranha Bytes, породившая трилогию и целый поджанр ролевых игр. Готика, Готика 2 и Готика 3 все получили признание игроков, пускай критики и отмечали некоторую топорность и шероховатость почти всех аспектов игры.

А меж тем группа энтузиастов уже несколько лет работает над масштабной модификацией The Chronicles of Myrtana: Archolos для второй части "Готики", которая добавляет в игру совершенно новый открытый мир, улучшает систему навыков и привносит новые игровые механики.

Кроме того, модификация добавит около 40 часов игрового процесса и сложного сюжета с непредсказуемыми поворотами. В ней будет больше 150 квестов с вариативным прохождением и около 200 случайных событий. Персонажи будут иметь достоверные предыстории и личные цели, а также профессиональную озвучку. Модификация будет доступна в Steam бесплатно, но для игры потребуется Gothic 2: Gold Edition. Релиз ожидается в 2021 году.