Создан супернезависимый поисковый сервис, не следящий за пользователями

Браузер Brave обзавёлся конфиденциальным поисковиком / News Block

Компания Brave Software, занимающаяся выпуском одноимённого браузера (подробнее читайте здесь), запустила открытый бета-тест поисковой системы Brave Search с прицелом на конфиденциальность пользователей.

Brave Search не отслеживает пользователей для улучшения результатов поиска и позиционирует себя как альтернативу Google. Доступ к поисковой системе можно получить по адресу brave.com/search или через приложения Brave для ПК, Android и iOS.

По словам генерального директора и соучредителя Brave Брендана Эйха, их поисковик предлагает новый способ получения релевантных результатов с помощью индекса, поддерживаемого сообществом, в то же время гарантируя конфиденциальность – "... Brave Search сегодня заполняет пустоту на рынке, поскольку миллионы людей утратили доверие к экономике слежки и активно ищут решения, позволяющие контролировать свои данные", – отметил разработчик.

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На данный момент Brave Search полагается на сторонних поставщиков информации в ряде случаев: например, при поиске изображений результаты получаются из выдачи Microsoft Bing, чтобы гарантировать адекватную релевантность. Разработчики позиционируют свой поисковик как альтернативу Google и DuckDuckGo, предлагая то, что, по их словам, не может предложить ни один другой конкурент.

Пока идёт тестирование в бета-режиме, рекламы в поисковике не будет. В дальнейшем Brave Search будет предлагать платную версию без рекламы и бесплатную с отображением объявлений, которые не будут отслеживать контекст пользователя.

Поиск / Brave Search

С момента анонса в марте предварительную версию Brave Search опробовало более чем 100 тысяч пользователей. За последнее время поисковая система обслужила более 32 млн активных пользователей.

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