Стартовала масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.
В сервисе PlayStation Store стартовала масштабная распродажа под названием "Планета скидок", в рамках которой по сниженным ценам можно приобрести различные проекты, включая известные PS4-эксклюзивы.
Распродажа завершится 19 ноября — в этот же день ожидается появление долгожданной консоли нового поколения PlayStation 5 на прилавках европейских магазинов.
В частности, по сниженным ценам можно купить следующие проекты:
- Watch Dogs 2: Deluxe Edition (-75%) – 449 грн
- Red Dead Redemption 2 (-58%) – 838 грн
- Sekiro: Shadows Die Twice - издание 'Игра года' (-35%) – 1299 грн
- GTA V Premium Online Edition (-56%) – 593 грн
- TEKKEN 7 (-80%) – 299 грн
- DayZ (-40%) – 899 грн
- Battlefield V (-70%) – 479 грн
- Resident Evil 6 (-60%) – 259 грн
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (-80%) – 129 грн
- Project CARS 2 (-80%) – 399 грн
- Все эпизоды сезона Life is Strange: Before the Storm (-80%) – 109 грн
- SOULCALIBUR Ⅵ (-67%) – 499 грн
- Burnout Paradise Remastered (-50%) – 324 грн
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Ultimate Edition (-75%) – 649 грн
- Assassin’s Creed Одиссея - Судьба Атлантиды (-50%) – 409 грн
- Средиземье: Тени Мордора Сезонный абонемент (-80%) – 163 грн
- STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy (-50%) – 394 грн
- The Wolf Among Us (-25%) – 224 грн
- TOM CLANCY'S THE DIVISION (-75%) – 149 грн
- BioShock: The Collection (-80%) – 299 грн
Ранее в Украине начали принимать предзаказы на игры для PlayStation 5.
Автор: Денис Пономаренко