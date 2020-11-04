Стартовала масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5

Sekiro: Shadows Die Twice / From Software

В сервисе PlayStation Store стартовала масштабная распродажа под названием "Планета скидок", в рамках которой по сниженным ценам можно приобрести различные проекты, включая известные PS4-эксклюзивы.

Распродажа завершится 19 ноября — в этот же день ожидается появление долгожданной консоли нового поколения PlayStation 5 на прилавках европейских магазинов.

В частности, по сниженным ценам можно купить следующие проекты:

Sekiro: Shadows Die Twice

Metal Gear Solid V

Assassin’s Creed Одиссея

The Wolf Among Us

Ранее в Украине начали принимать предзаказы на игры для PlayStation 5.