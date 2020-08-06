TikTok - что это за программа и почему она захватывает весь мир

TikTok становится самым популярным приложением в мире / Reuters

Американский гигант Microsoft вознамерился приобрести у китайской компании ByteDance сервис TikTok. Сделка должна быть завершена не позднее 15 сентября.

Компании США давно рассматривали возможность поглощения перспективного сервиса - еще в 2018 году соцсеть обошла по количеству загрузок и Facebook, и WhatsUp, и Instagram.

В начале 2019 года TikTok стал третьим наиболее часто загружаемым приложением в мире.

Что такое Tik Tok

Почему же сервис настолько популярен, если его покупкой заинтересовался такой гигант, как Microsoft?

Тик Ток это сервис для создания и просмотра коротких видео, который стремительно набирает популярность, обогнав Snapchat, и стремительно приближаясь по количеству скачиваний и размеру аудитории к Instagram. Чем-то он похож на сервис Vine, однако, в отличие от последнего, сумел сохранить лояльность аудитории и приумножить её.

Пользователи сервиса могут снимать короткие видеоролики, накладывая на них музыку, а также различные фильтры, эффекты и эмодзи, и склеивать их с другими роликами. Обычно это видео с животными, музыкальные клипы, приколы, lip syncing (любимая фишка косплееров), танцы, реакции, пародии и прочая активность.

Также в сервисе постоянно проходят различные флешмобы, привязанные к тегу - тематика может быть любой: от танца под конкретную песню до скорости поедания огромного торта. Все популярные новинки выкладываются в разделе В тренде.

Одной из особенностей TikTok является поддержка высокого качества видео, а также поистине безразмерная музыкальная коллекция, которая ежедневно обновляется редакторами приложения. Также пользователь Тик Ток может привязать свой аккаунт к почте Google или профилем в Facebook. У сервиса есть свои ограничения - например в Тик Ток 18+ видео запрещено публиковать, так же как и насилие, кровь и прочую "жесть".

Мифы о TikTok

Несмотря на широко распространенное убеждение, что TikTok пользуются в основном подростки, приложение пользуется большой популярностью у всех возрастных групп и давно вышла за тинейджерские рамки.

Согласно данным WebIndex, в Китае 60% составляют пользователи 25-44 лет, а в Европе и США почти половина пользователей (43%) старше 24 лет. А в Азии и на Востоке демография и вовсе больше напоминает Facebook – там пользователей в диапазоне от 25 до 34 лет больше, чем 16-24-летних. Да, молодое, более любопытное и открытое для всего неизведанного поколение, первой открывает и осваивает новую площадку, но постепенно база пользователей растет и возрастные показатели выравниваются.

Другим заблуждением является то, что сервисом предпочитает пользоваться слабый пол. На самом деле 55,6% юзеров Тик Тока - мужчины и только 44,4% - женщины.

TikTok – вход и регистрация

Приложение Тик Ток скачать и установить можно в Google Play или AppStore.

Привязать аккаунт можно как к номеру телефона, так и к почте – в обоих случаях вам придет код подтверждения, который понадобится ввести. Дальше введите пароль, с помощью которого вы будете входить в аккаунт.

Также можно выбрать интересы, на основе которых будет составляться ваша лента рекомендаций, но можно и пропустить этот пункт. Готово. Поздравляем, вы – тиктокер.

После регистрации вы попадаете на главную страницу, откуда можете начинать путешествие в мир Тик Тока с буквально террабайтами самых разнообразных видео, в основном – развлекательной направленности.

Листать их можно скроллом, потянув по экрану пальцем вверх или вниз. Каждое видео можно лайкнуть, нажав на сердечко, подписаться на понравившегося автора, написать комментарий под видео и поделиться ссылкой. А при нажатии на аватар – перейти в профиль пользователя и посмотреть все видео, которые он выкладывал.

Внизу на панели навигации можно найти конкретное видео по поиску, посмотреть самые популярные ролики по хештегам или просто топовых пользователей, среди которых, разумеется, огромное количество звезд шоубизнеса. Например – Настя Каменских, Ольга Бузова, Егор Крид и сотни других.

@diluu11 А ты бы кого выбрал?? Мой инст: diluu1 ♬ Ну почему - Agunda ♬ Ну почему - Agunda

Разумеется, сразу после завершения процесса регистрации можно самому начать записывать видео.

Стоит отметить, что сервис позволяет скрыться от посторонних глаз - Тик Ток сделать приватным может как ваши видео, так и профиль, запретить пользователям видеть ваши видео в рекомендациях, скачивать их, находить вас по поиску. Спрятать профиль можно в настройках, в пункте "Конфиденциальность".

Также Тик Ток смотреть онлайн можно в браузере.

Можно ли установить TikTok на ПК

Несмотря на то, что некоторые сайты утверждают, что существует TikTok Windows версия, и даже предлагают скачать Тик Ток на ПК, не позволяйте себя обмануть.

Официальной версии Тик Ток на ПК не существует !

Вместо программы вы скачаете установочный файл с вирусами, который в лучшем случае заразит вашу операционную систему, а в худшем – начнет воровать ваши данные или даже заблокирует все файлы на компьютере.

Теме не менее, Тик Ток на ПК пользоваться всё-таки можно, просто придется немного повозится. Для того, чтобы совершить в Тик Ток вход через компьютер, вам понадобится установить эмулятор операционной системы Андроид. Мы рекомендуем давно существующий на рынке и отлично себя зарекомендовавший эмулятор Android под названием BlueStacks .

Всё, что от вас потребуется – зайти на официальный сайт BlueStacks, скачать экзешник и установить программу себе на компьютер. Запустив ее, останется только залогиниться под своим логином и паролем, который вы используете для сервисов Google. Готово – вы можете управлять своим Тик Ток аккаунтом с компьютера на большом экране, никаких отличий от смартфона и планшета не будет кроме того, что навигацию вы будете осуществлять при помощи клавиатуры и мыши, а не пальцев.