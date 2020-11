Триумф The Last of Us Part II: названы победители престижной премии Golden Joystick Awards 2020

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

В Лондоне прошла 38 церемония Golden Joystick Awards 2020. Специальное жюри и пользователи всего мира голосовали за самых достойных личностей, продукты и студии в различных номинациях.

Лучшей игрой года признан приключенческий экшен The Last of Us: Part II для консоли PS4, который также стала игрой с лучшим сюжет, дизайном и звуком. Кроме того шедевроделы из Naughty Dog взяли приз за студию года.

По две награды унесли Fall Guys, Minecraft и Hades: первую признали лучшей семейной игрой с лучшим мультиплеером, вторая обладает лучшим сообществом и отличной поддержкой, а последняя удостоилась престижного звания лучшего инди-проекта, который выше остальных оценил критики.

Полный список победителей:

Лучший сюжет — The Last of Us: Part II

Лучший мультиплеер — Fall Guys

Лучший визуальный дизайн — The Last of Us: Part II

Лучший звук — The Last of Us: Part II

Лучшее расширение — No Man's Sky: Origins

Мобильная игра года — LEGO Builder's Journey

Лучшая инди — Hades

Hades / Supergiant Games

Лучшая поддерживаемая игра — Minecraft

Студия года — Naughty Dog

Лучший актёр — Сандра Саад (Камала Хан в "Мстителях")

Новая игра в "Зале славы" — Worms (Team17).

Киберспортивная игра года — Call of Duty: Modern Warfare

Лучшая семейная игра — Fall Guys

Лучшее сообщество игроков — Minecraft

Открытие года — Among Us

Лучшая игра на PC — Death Stranding

Death Stranding / Kojima Productions

Лучшее игровое железо — NVIDIA GeForce RTX 3080

Лучшая игра на PlayStation — The Last of Us: Part II

Лучшая игра на Xbox — Ori and the Will of the Wisps

Лучшая игра на Nintendo — Animal Crossing: New Horizons

Самая ожидаемая игра — God of War: Ragnarok

Выбор критиков — Hades

Игра года — The Last of Us: Part II

The Last of Us: Part II / Naughty Dog

