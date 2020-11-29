Триумф The Last of Us Part II: названы победители престижной премии Golden Joystick Awards 2020

Разработчики из Naughty Dog вдобавок взяли приз за студию года.
В Лондоне прошла 38 церемония Golden Joystick Awards 2020. Специальное жюри и пользователи всего мира голосовали за самых достойных личностей, продукты и студии в различных номинациях.
Лучшей игрой года признан приключенческий экшен The Last of Us: Part II для консоли PS4, который также стала игрой с лучшим сюжет, дизайном и звуком. Кроме того шедевроделы из Naughty Dog взяли приз за студию года.
По две награды унесли Fall Guys, Minecraft и Hades: первую признали лучшей семейной игрой с лучшим мультиплеером, вторая обладает лучшим сообществом и отличной поддержкой, а последняя удостоилась престижного звания лучшего инди-проекта, который выше остальных оценил критики.
Полный список победителей:
- Лучший сюжет — The Last of Us: Part II
- Лучший мультиплеер — Fall Guys
- Лучший визуальный дизайн — The Last of Us: Part II
- Лучший звук — The Last of Us: Part II
- Лучшее расширение — No Man's Sky: Origins
- Мобильная игра года — LEGO Builder's Journey
- Лучшая инди — Hades
- Лучшая поддерживаемая игра — Minecraft
- Студия года — Naughty Dog
- Лучший актёр — Сандра Саад (Камала Хан в "Мстителях")
- Новая игра в "Зале славы" — Worms (Team17).
- Киберспортивная игра года — Call of Duty: Modern Warfare
- Лучшая семейная игра — Fall Guys
- Лучшее сообщество игроков — Minecraft
- Открытие года — Among Us
- Лучшая игра на PC — Death Stranding
- Лучшее игровое железо — NVIDIA GeForce RTX 3080
- Лучшая игра на PlayStation — The Last of Us: Part II
- Лучшая игра на Xbox — Ori and the Will of the Wisps
- Лучшая игра на Nintendo — Animal Crossing: New Horizons
- Самая ожидаемая игра — God of War: Ragnarok
- Выбор критиков — Hades
- Игра года — The Last of Us: Part II
В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.