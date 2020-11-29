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Триумф The Last of Us Part II: названы победители престижной премии Golden Joystick Awards 2020

29 ноября 2020, 14:54

Разработчики из Naughty Dog вдобавок взяли приз за студию года.

Кадр из The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

В Лондоне прошла 38 церемония Golden Joystick Awards 2020. Специальное жюри и пользователи всего мира голосовали за самых достойных личностей, продукты и студии в различных номинациях.

Лучшей игрой года признан приключенческий экшен The Last of Us: Part II для консоли PS4, который также стала игрой с лучшим сюжет, дизайном и звуком. Кроме того шедевроделы из Naughty Dog взяли приз за студию года.

По две награды унесли Fall Guys, Minecraft и Hades: первую признали лучшей семейной игрой с лучшим мультиплеером, вторая обладает лучшим сообществом и отличной поддержкой, а последняя удостоилась престижного звания лучшего инди-проекта, который выше остальных оценил критики.

Полный список победителей:

  • Лучший сюжет — The Last of Us: Part II
  • Лучший мультиплеер — Fall Guys
  • Лучший визуальный дизайн — The Last of Us: Part II
  • Лучший звук — The Last of Us: Part II
  • Лучшее расширение — No Man's Sky: Origins
  • Мобильная игра года — LEGO Builder's Journey
  • Лучшая инди — Hades
Hades / Supergiant Games
  • Лучшая поддерживаемая игра — Minecraft
  • Студия года — Naughty Dog
  • Лучший актёр — Сандра Саад (Камала Хан в "Мстителях")
  • Новая игра в "Зале славы" — Worms (Team17).
  • Киберспортивная игра года — Call of Duty: Modern Warfare
  • Лучшая семейная игра — Fall Guys
  • Лучшее сообщество игроков — Minecraft
  • Открытие года — Among Us
  • Лучшая игра на PC — Death Stranding
Death Stranding
Death Stranding / Kojima Productions
  • Лучшее игровое железо — NVIDIA GeForce RTX 3080
  • Лучшая игра на PlayStation — The Last of Us: Part II
  • Лучшая игра на Xbox — Ori and the Will of the Wisps
  • Лучшая игра на Nintendo — Animal Crossing: New Horizons
  • Самая ожидаемая игра — God of War: Ragnarok
  • Выбор критиков — Hades
  • Игра года — The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II / Naughty Dog

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Sony Call of Duty Naughty Dog Death Stranding PlayStation 4 The Last of Us Part II Kojima Productions Minecraft
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