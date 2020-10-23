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Украинско-американская ракета Firefly Alpha полетит в космос 22 декабря

23 октября 2020, 18:22

Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1000 кг полезного груза на низкую орбиту Земли.

Компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова, которая входит в состав Noosphere Ventures, назвала дату первого запуска легкой ракеты-носителя Alpha, который состоится 22 декабря с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Об этом в интервью изданию CNBC сообщил соучредитель и исполнительный директор компании Том Маркусик.

Сейчас компания завершает работу по подготовке пусковой площадки SLC-2. Условия эксплуатации военной базы ставят перед компанией дополнительные требования по надежности ракеты-носителя. Маркусик убежден, что им удастся выполнить все "жесткие" требования к назначенной даты пуска. Альтернативной датой может стать 31 декабря.

В то же время, по словам Маркусика, такие требования увеличивают шансы на успешный пуск ракеты Firefly Alpha.

"Наша конструкция была тщательно проверена, поскольку по ее эксплуатации было выдвинуто много требований. Я думаю, нам стоит ожидать полный успех при первом запуске", - сказал соучредитель Firefly Aerospace.

Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1000 кг полезного груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска составит 15 миллионов долларов.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Макс Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

"Нам очень повезло, что у нас есть инвестор, который не только финансирует Firefly, но и полностью вовлечен в процесс", - говорит в интервью Маркусик.

"Это действительно значимое событие как для компании Firefly, так и для Noosphere. За время работы над ракетой, мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов в Днепре", - рассказал соучредитель Firefly Aerospace и Noosphere Ventures Макс Поляков. "Но надо понимать, что запуск не является главной задачей Noosphere. Мы создаем целую экосистему, привлекаем не только специалистов, но и студентов, учеников. Мы стремимся передать им и углубить знания, сделать науку популярной среди молодежи, а космос - доступным каждому".

До первого запуска Alpha остается несколько тестов. Две недели назад компания Firefly Aerospace провела финальное испытание двигателя первой ступени ракеты, на очереди испытания второй ступени. Тогда Firefly проведет "активацию стартовой площадки". Следующим крупным шагом станет статическое испытание всей ракеты с включением двигателей на стартовой площадке.

В Firefly ожидают, что в 2021 году запуск будет произведен не менее трех раз.

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