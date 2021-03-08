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В Dragon Age, Need for Speed и Battlefield можно поиграть за 26 грн

8 марта 2021, 16:07

Отличное предложение для всех, кто давно хотел пощупать некоторые игры EA, но покупать полную версию не решался.

Star Wars Jedi: Fallen Order
Подписка EA Play на один месяц за копейки / Star Wars Jedi: Fallen Order

Давно хотели поиграть в игры серий FIFA, UFC, Battlefield и Need for Speed и при этом без особых затрат? Сегодня ваш день.

Издательство EA поспешило напомнить, что только до 9 марта первый месяц подписки EA Play можно оформить со скидкой 80%. Версия для ПК (Steam) продаётся за 26 грн, а для консолей PlayStation и Xbox – за 34 грн. Также подписку можно купить в сервисе Origin – там она стоит 30 грн.

В рамках предложения, пользователи EA Play получают доступ к обширной библиотеке игр издателя, в их числе тайтлы из серий FIFA, UFC, игры по Star Wars, а также несколько частей Battlefield и Need for Speed Heat. Помимо этого, обладатели подписки могут провести 10 часов в пробных версиях недавно вышедших новинок FIFA 21 и Star Wars: Squadrons, а также приобрести все игры EA в Steam со скидкой в 10%.

Подписка же на год обойдётся вам в 799 грн, что на 46% дешевле, чем при ежемесячной оплате. Отметим, что аналогичный спектр услуг предоставляет компания Microsoft и ее подписочный сервис Xbox Game Pass. Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр.

Подписка EA Play / Steam

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А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.

Sony Electronic Arts Dragon Age Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X Need for Speed: Hot Pursuit Fifa 21 Battlefield Ratchet & Clank
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