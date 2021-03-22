В GOG стартовала новая распродажа со скидкой в 20% на Cyberpunk 2077

В GOG стартовала весенняя распродажа / GOG.com

В сервисе цифровой дистрибуции компании CD Projekt GOG началась весенняя распродажа, которая продлится до 5 апреля 16:00 по киевскому времени. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до 90% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, например, по 20% скидке можно купить нашумевший Cyberpunk 2077, который постепенно приходит в себя после катастрофического старта. Другой супер-успешный проект поляков – Ведьмак 3: Дикая Охота – со всеми дополнениями отдают за 113 грн вместо 567.

Весенняя распродажа в GOG:

Кадр из Metro: Exodus / 4A Games

Кадр из S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat / GSC Game World

Кадр из Dragon Age: Origins / BioWare

Кадр из Pillars of Eternity / Obsidian Entertainment

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего Sony без всяких условий раздаст 9 инди-игр для PlayStation.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.