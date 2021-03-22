В GOG стартовала новая распродажа со скидкой в 20% на Cyberpunk 2077

Среди акционных предложений есть как проверенная временем классика, так и новинки на рынке.
В сервисе цифровой дистрибуции компании CD Projekt GOG началась весенняя распродажа, которая продлится до 5 апреля 16:00 по киевскому времени. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до 90% на больше чем 3000 игр и дополнений.
Так, например, по 20% скидке можно купить нашумевший Cyberpunk 2077, который постепенно приходит в себя после катастрофического старта. Другой супер-успешный проект поляков – Ведьмак 3: Дикая Охота – со всеми дополнениями отдают за 113 грн вместо 567.
Весенняя распродажа в GOG:
- Metro Exodus (-66%) — 188 грн
- Metro: Last Light Redux (-80%) — 31 грн
- Metro 2033 Redux (-80%) — 31 грн
- Metro Franchise Bundle (-30%) — 969 грн
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (-85%) — 23 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (-70%) — 101 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (-70%) — 67 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (-70%) — 56 грн
- The Outer Worlds (-50%) — 415 грн
- Shenmue III (-60%) — 235 грн
- Hitman: Absolution (-80%) — 66 грн
- Dragon Age: Origins - Ultimate Edition (-75%) — 94 грн
- Killer is Dead: Nightmare Edition (-80%) — 69 грн
- Dying Light: The Following – Enhanced Edition (-30%) — 344 грн
- Tomb Raider 1+2+3 (-80%) — 44 грн
- No Man's Sky (-50%) — 484 грн
- XCOM 2 (-92%) — 66 грн
- BioShock Infinite Complete Edition (-75%) — 228 грн
- F.E.A.R. Platinum (-75%) — 69 грн
- Pillars of Eternity: Definitive Edition (-60%) — 221 грн
Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего Sony без всяких условий раздаст 9 инди-игр для PlayStation.
Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.