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В "Гвинт" стартовал новый сезон с путешествием, посвящённым Трисс Меригольд

7 мая 2021, 13:30

Игроков ждёт легендарный облик Трисс, уникальные рубашки, рамки и другие награды, а также еженедельный набор заданий и сюжетные рисунки.

В Гвинте вышло новое путешествие / CD Projekt

Авторы коллекционной карточной игры Гвинт из студии CD Projekt Red объявили о старте нового сезона, в рамках которого игроков ждёт путешествие (боевой пропуск), посвящённое чародейке Трисс Меригольд из Марибора.

За выполнение еженедельных заданий игроки смогут получить различные облики для чародейки с нарядами, аурами, аксессуарами и магическими предметами для неё, а также сюжетные рисунки, рассказывающие о прошлом Трисс.

Кроме того, игроков ждёт обновление 8.5 с многочисленными изменениями баланса, включая изменения в режиме подбора, и сезонными режимами:

  • Switcheroo (с 6 по 11 мая). После двух ходов игроки меняются картами в руке.
  • Entrench (с 11 по 18 мая). Каждый разыгранный юнит получает стойкость.
  • Plus One (с 18 по 25 мая). Всякий раз при розыгрыше юнита его копия с мощью 1 создаётся в конце ряда.
  • Trial of the Grasses (с 25 мая по 1 июня). Всякий раз при появлении юнита на доске ему наносится 2 урона, а затем он усиливается на 4. Если это ведьмак, урон не наносится.
  • Irresistible Attraction (с 1 по 8 июня). Всякий раз при розыгрыше юнита не шпиона случайный вражеский юнит с такой же мощью перемещается на противоположную сторону.

Вместе с выходом путешествия в игре начался "Сезон Змеи", который продлится до 8 июня. Если вам нравился "Гвинт" из "Ведьмака 3", то понравится и самостоятельная версия, ведь она получилась больше, красивее и сложнее, не говоря уже о том, что в нее наконец можно играть с живыми людьми.

Ожидается, что создание четвертой части франшизы займет около четырех лет, а её главной героиней станет Цири – один из ключевых персонажей сюжетной линии третьего Ведьмака и главный мотив для Геральта идти дальше.

The Witcher 3: Wild Hunt
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