В космическом симуляторе No Man's Sky стартовал долгожданный игроками кроссовер

В No Man's Sky прилетела "Нормандия" / Hello Games

В No Man's Sky в течение 10 дней можно получить "Нормандию" из первой Mass Effect. Так Hello Games начинает празднование грядущего 5-летия своей игры, и отдаёт дань почтения любимой серии в свете выхода Legendary Edition.

Для этого игроки должны пройти вторую экспедицию, которая закончится 31 мая. Жаль только, порулить "Нормандией" не дадут – это вспомогательный фрегат, который можно лишь отправить в экспедицию.

"Экспедиции", напомним, – это большие сезонные ивенты в No Man's Sky, в которых пользователи начинают игру в определённой точке со случайным кораблём, стартовой технологией и экипировкой и должны пройти ряд "рубежей". В случае успешного завершения ивента игрокам выдаются награды.

Как только время выполнения экспедиции истекает, игра "возвращается" в стандартный режим, а всем игрокам позволяют продолжить исследование галактики. А заработанные в этом режиме награды пользователи смогут получить в других режимах, в том числе на "основном" сохранении. У каждой экспедиции будет своя продолжительность и тематика, но как долго продлится первая из них, разработчики пока не уточняют.

В No Man's Sky прилетела "Нормандия" из Mass Effect

Разработчики поблагодарили BioWare и EA за возможность отдать дань уважения легендарной sci-fi серии, поклонниками которой они стали давным-давно – а теперь у многих есть возможность впервые познакомиться с Mass Effect благодаря Legendary Edition.

Legendary Edition – это ремастер трилогии Mass Effect. В целом изменения не то чтобы впечатляющие, но теперь гораздо проще приобщиться к культовой серии, так как игру заметно осовременили. Прибрести ремастер всей трилогии Mass Effect можно для PC, PlayStation 4 и Xbox One.