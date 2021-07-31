УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В магазине Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр

31 июля 2021, 02:41

До 5 августа в магазине проходит раздача железнодорожного симулятора и шутера про битву с пришельцами.

Кадр из Mothergunship / Grip Digital

Магазин Epic Games Store в течение недели будет бесплатно раздавать сразу две игры: Mothergunship и Train Sim World 2. Обе тайтла были очень тепло и хорошо приняты как критиками, так и игроками.

Mothergunship – это хардкорный шутер от первого лица с элементами bullet hell. В процессе игры геймерам предстоит не только воевать и уклоняться от целого вала снарядов, но и мастерить собственное оружие. Также в игре присутствует кооператив.

Train Sim World 2 – железнодорожный симулятор, где пользователь должен управлять пригородными и высокоскоростными поездами, перевозить грузы и составлять собственные планы маршрутов. В игре есть внушительная подборка поездов – все они официально лицензированы и воссозданы с максимальной точностью.

В целом, на этой неделе все найдут себе развлечение по душе. Забрать обе игры можно до 18.00 по Киеву 5 августа. А через неделю в Epic Games Store будут отдавать бесплатно двухмерный файтинг Speed Brawl и приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence.

Трейлер Mothergunship

Ранее Sony раскрыла бесплатную подборку игр для подписчиков PS Plus на август, куда вновь вошли три тайтла – один для PS5 и две для PS4.

Epic Games Store
Сейчас вы просматриваете новость «В магазине Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовилиЮля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили "Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу"Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу Превратимся в пустыню: в Украине исчезнет бабье лето - экологПревратимся в пустыню: в Украине исчезнет бабье лето - эколог Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезниРак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни Мощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению КрымаМощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению Крыма

Последние новости

03:02

Мишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позе

02:41

В магазине Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео

02:16

"Водная война": РФ открывает новый фронт в борьбе за Крым – Financial Times Видео

01:37

Украину ждут колоссальные проблемы в будущем отопительном сезоне - эксперт

00:51

Дыня влияет на сексуальность: эксперт раскрыла неожиданную пользу ароматного десерта

Реклама
00:20

Гороскоп на сегодня 31 июля для всех знаков Зодиака: сплетни, убытки или новое знакомство Видео

30 июля, пятница
23:58

Названы 4 вещи, которые нельзя отдавать и выбрасывать Видео

23:16

"Ты подонок": Милованов и Данилюк подрались на дне рождении - СМИ

22:49

Битва за Чауса: НАБУ показало видео погони за судьей, а СБУ заявила, что служителя Фемиды у них нет Видео

22:41

Украину на выходных ждет опасная погода: налетит шторм и град со шквалами Видео

22:04

Зеленский поручил повысить зарплаты медикам: кто получит прибавку

21:52

После празднования в тюрьму: жених на Буковине устроил стрельбу на собственной свадьбе Видео

21:50

Вино и калории: что нужно знать Видео

21:29

Минздрав назвал количество украинцев с антителами к коронавирусу Видео

21:18

Вражда с Россией и первый Майдан: в Госдуме разразились обвинениями из-за интеграции Украины в НАТО Видео

21:17

Как мастурбация влияет на иммунитет: ученые дали ответ Видео

21:00

"Мог отомстить": местные жители назвали версию убийства 6-летней Мирославы Третьяк Видео

20:41

Границы Украины – в полное боевое соответствие: в СНБО назвали новый приказ Зеленского Видео

20:40

Green Grey продолжили скандал после публикации обличающего видео с участником группы

20:30

Масштабные пожары в Турции: отдыхающие ночуют на пляжах Видео

Реклама
20:23

Приметы на 31 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

20:10

Костя Войтенко идет на Танці з зірками 2021 и передал #танціззіркамиchallenge

19:59

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

19:54

Запрет протестов, минус камеры и телефоны: Зеленский сделал заявление по закону о нацсопротивлении

19:53

Кара Делевинь поразила воображение соблазнительным формами в бикини

19:35

Аномалии климата: пока по всему миру жара, Бразилию засыпало снегом Видео

19:30

Свистопляска с "непобедимыми" ракетами, или Запах катастрофы мнение

19:26

Состояние МакSим остается на грани кризиса после выхода из химической комы

19:22

Готовят "тарифный майдан": Зеленский требует не повышать тарифы для населения Видео

19:17

Сильная страна, которая мчится в НАТО и ЕС: принята Стратегия внешней политики Украины Видео

18:46

СНБО ввел санкции против трех контрабандистов и 24 компаний Видео

18:20

Как не попасть на крючок эко-рейдеров – советы юристов Видео

18:18

Стычки, газ и крики "Ганьба": активисты прорвались в здание Офиса президента из-за ЛГБТ-акции Видео

18:07

Смертельное ДТП под Киевом: на остановке погибли 10-летний ребенок и 60-летний мужчина

18:00

Мир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие Видео

17:58

"Это будет арест": адвокат Чауса рассказал, куда увезли скандального экс-судью Видео

17:40

Экорейдерство в Украине набирает угрожащих масштабов - эксперты Видео

17:31

Семь признаков больного кишечника: главные показатели Видео

17:30

Превратимся в пустыню: в Украине исчезнет бабье лето - эколог Видео

17:15

Мать подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней харьковчанки, заявила, что с детьми был мужчина

Реклама
16:37

"Намордниками хотят задавить": украинка устроила скандал в самолете из-за маски Видео

16:33

Апелляционный суд оставил кума Путина под домашним арестом

16:31

Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий Видео

16:15

"Адский колхоз и полная безвкусица": экс-ведущий Орла и Решки разнес отдых в Одессе

16:15

Похищенный судья Чаус нашелся в Винницкой области: пришел в трусах в село Мазуривка

16:02

Самый вкусный и полезный в мире перекус: простой рецепт приготовления Видео

16:01

"Разучился глотать": появились новые детали о "духовном лечении" уморенного голодом подростка

15:36

Как избавиться от музыки в голове и почему она возникает - врач дал ответ Видео

15:33

Гороскоп для Рыб на август 2021: чем будет сложен этот месяц

15:28

Кубраков представил план реформ для портовой отрасли

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять