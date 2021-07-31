В магазине Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр

Кадр из Mothergunship / Grip Digital

Магазин Epic Games Store в течение недели будет бесплатно раздавать сразу две игры: Mothergunship и Train Sim World 2. Обе тайтла были очень тепло и хорошо приняты как критиками, так и игроками.

Mothergunship – это хардкорный шутер от первого лица с элементами bullet hell. В процессе игры геймерам предстоит не только воевать и уклоняться от целого вала снарядов, но и мастерить собственное оружие. Также в игре присутствует кооператив.

Train Sim World 2 – железнодорожный симулятор, где пользователь должен управлять пригородными и высокоскоростными поездами, перевозить грузы и составлять собственные планы маршрутов. В игре есть внушительная подборка поездов – все они официально лицензированы и воссозданы с максимальной точностью.

В целом, на этой неделе все найдут себе развлечение по душе. Забрать обе игры можно до 18.00 по Киеву 5 августа. А через неделю в Epic Games Store будут отдавать бесплатно двухмерный файтинг Speed Brawl и приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence.

Трейлер Mothergunship

Ранее Sony раскрыла бесплатную подборку игр для подписчиков PS Plus на август, куда вновь вошли три тайтла – один для PS5 и две для PS4.