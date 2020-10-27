Игра, в которой можно заняться сексом со Сталином, вызвала международный скандал

Sex with Stalin. / Steam

Российская компания Boobs Dev специализируется на издании необычных игр. В сервисе цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз эротической игры под названием Sex with Stalin. Это симулятор, в котором можно пообщаться с диктатором, поиздеваться над ним или предаться плотским утехам.

Сюжет игры описывается так: "Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен — Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или… покажите усатому, что такое настоящая любовь!"

В настоящий момент игра недоступна в ряде стран, включая Украину. Что примечательно, она по-прежнему доступна для покупки в российском сегменте Steam за чисто символические 90 рублей, и даже больше — среди русскоязычного сообщества преобладают в основном положительные отзывы.

На момент публикации новости игра про секс со Сталиным получила 100 отзывов, 87% из которых положительные. Игра в какой-то момент лидировала в списке бестселлеров Steam.

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