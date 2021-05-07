В обновлении The Witcher 3 для некстгена "завезут" фанатские моды

The Witcher 3 для PS5 и Xbox Series X|S будет включать модификации из ПК-версии / CD Projekt Red

С самого выхода 3 части "Ведьмака" польский модостроитель Halk Hogan активно развивает HD Reworked project – набор модификаций, улучшающих визуальную составляющую игры и заменяющих ряд оригинальных текстур.

Его моды не только полюбили в игровом сообществе, но, похоже, заметили и сами разработчики. CDPR подтвердили журналистам, что студия ведёт переговоры с моддерами и планируют добавить готовые наработки в игру.

The Witcher 3: Wild Hunt вышла в феврале 2015 года на PC, PlayStation 4, Xbox One. Она не только закончила историю похождений Белого Волка, но и стала одной из самых знаковых игр в истории, собрав более 800 наград в различных церемониях награжения. Пока неизвестна дата релиза улучшенной версии, но ориентировочно она будет доступна во второй половине этого года, как и некст-ген версия Cyberpunk 2077. Апгрейдом занимается партнёр CD Projekt RED, Saber Interactive.

Напомним, что в модификации HD Reworked Project игроков ждут 4K-текстуры, повышенный уровень деталей у объектов, увеличенная дальность прорисовки некоторых объектов, кастомные материалы и шейдеры и другое. Скачать модификацию можно по ссылке.

Топовый мод для графики Ведьмака 3

Что же касается полноценной новой игры по "Ведьмаку", то ее выход ожидается только в конце 2025-го. По мнению аналитиков, если онлайн-составляющая Киберпанка 2077 окажется успешной, то CD Projekt Red также займется созданием полноценной многопользовательской игры во вселенной "Ведьмака". Ее представят на рубеже 2026/2027 годов.

Многие поклонники считают, что Ведьмак 4 может быть сосредоточена на Цири – одного из ключевых персонажей сюжетной линии Ведьмак 3: Дикая Охота и главный мотив для Геральта идти дальше. Что примечательно, Даг Кокл, подаривший голос Белому Волку, также согласился с тем, что Цири должна стать новой героиней Ведьмака 4, хотя сам он пока ничего не знает об этом.