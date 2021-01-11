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Разработчики Gotham Knights поделились подробностями о новой игре во вселенной Бэтмена

11 января 2021, 18:14

За игру, напомним, отвечают создатели Batman: Arkham Origins.

Новые детали Gotham Knights / WB Games Montreal

В разговоре с журналистами портала GamesRadar+ разработчики из канадской студии WB. Games Montreal поделились новой информацией об их готовящейся игре во вселенной Бэтмена – Рыцари Готэма.

По словам исполнительного продюсера игры, боевая система Gotham Knights была полностью переделана. Она ориентирована на кооперативное прохождение и базируется на взаимодействии героев, каждый из которых обладает собственным стилем боя, приёмами и гаджетами.

Также подвергся изменениям уровень противников, который больше не привязан к уровню игрока. Это, по словам разработчиков, был одним из наиболее частых запросов, который они получили от сообщества со времен дебютного показа игры. Напомним, что экшен-RPG в открытом мире, вдохновлённая вселенной Бэтмена, была представлена в августе на мероприятии DC FanDome

Больше подробностей об Gotham Knights

  • История игры уникальна, она не связана с комиксами, сериалами, фильмами или играми. Команда разработчиков гордится тем, что они оставят свой уникальный отпечаток во вселенной Бэтмена;
  • Несмотря на то, что разработчики прикладывают много усилий на поддержание оптимальной дозы экшена в игре, при этом приправляю всё это элементами расследования, акцент в игре будет на персонажах и их уникальных историях;
  • Разработчики тщательно подошли к подбору героев и злодеев игры. Каждый из персонажей игры будет иметь свою собственную историю и место в ней – другими словами, без откровенно проходных персонажей;
  • Готэм для новой игры специально расширили, дабы вы не чувствовали себя зажатым в угол, если будете играть в кооперативе с другим игроком;
  • Если вы планируете играть большую часть времени за одного персонажа, а потом захотите перейти на другого персонажа, то прогрессия первого перейдёт и к другому, нужды в индивидуальной прокачки нет;
  • Если вы будете играть один, то другие трое главных героя не будут бездействовать и ждать вас в убежище. Иногда вы сможете с ними пересечься в городе, и увидеть как они очищают Готэм от преступности. Это создаст видимость того, что все персонажи живые.

Ранее геймдизайнер французской студии Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу экшена Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.

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