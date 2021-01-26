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В Steam началась распродажа культовой серии Assassin's Creed – скидки до 85%

26 января 2021, 17:20

Если вдруг вы ещё не успели ознакомиться с одной из самых популярных серий игр последнего десятилетия.

Assassin's Creed Valhalla
Распродажа серии Assassin's Creed в Steam /Ubisoft

В онлайн-магазине Steam стартовала акция, во время которой игры серии Assassin's Creed будут продаваться со скидками до 85%. Товары по привлекательным скидкам можно будет приобрести в течение недели – до 1-го числа следующего месяца.

Так, с 70% скидкой предлагается режиссерская версия первой части культовой серии экшенов. Напомним, что в обычное время данное издание продается за 150 грн, тогда как сейчас ее стоимость упала до 45 грн.

Лучшая часть серии по мнению критиков Assassin's Creed: Brotherhood, в свою очередь, продается за 98 грн вместо прежних 299 грн, а с 70% скидкой можно купить набор из трех игр: Assassin’s Creed Chronicles: China, Assassin’s Creed Chronicles: India и Assassin’s Creed Chronicles: Russia, который обойдется в 113 грн.

Полный список наименований, участвующих в распродаже:

Assassin's Creed игры серии / Ubisoft

Отметим, что прошлом году серия Assassin’s Creed преодолела отметку в 140 миллионов проданных экземпляров. По состоянию на сегодня это самая молодая игровая франшиза, которой удалось достигнуть подобного, причём на это ушло менее десяти лет.

Постепенно Assassin’s Creed перестаёт быть чисто игровой серией – об исконном противостоянии ассасинов и тамплиеров вовсю выходят книги и комиксы, а в начале 2017 года и экранизация с Майклом Фассбендером в главной роли.

Последняя игра в серииAssassin's Creed Valhalla – вышла 10 ноября 2020 года и показала лучший старт по продажам в истории серии. Ряд крупных изданий (Game Informer, PC Gamer, Eurogamer) остались довольны игрой и поставили её от 9 баллов и выше. Они отмечают увлекательную историю с интересными главными героями, огромный мир, полный секретов и интересных находок, отличную актёрскую игру и неплохо проработанные миссии.

Впрочем, немало ресурсов оценили эту часть Assassin’s Creed на 6 баллов и ниже. Из негативных моментов выделяют наличие в приключении рутины с повторением одних и тех же занятостей, а также изрядную забагованность. По словам критиков, игра жертвует историей в пользу масштабов и "эпических битв".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра стоить 1 899 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине EGS - 915 гривен;

Assassin's Creed Вальгалла трейлер

Ubisoft Assassin's Creed Odyssey Assassin’s Creed Syndicate Assassin’s Creed
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