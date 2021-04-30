В Steam появилась демоверсия ожидаемого хоррора Resident Evil Village

В Steam появилась демоверсия RE Village / Capcom

В онлайн-магазине компании Valve Steam появилась демоверсия грядущего хоррора Resident Evil Village, в которую, как указано в описании, смогут сыграть все геймеры в период со 2 по 10 мая.

Вот только, судя по статистике и публикуемым скриншотам, некоторым счастливчикам уже удалось побродить по деревне и замку. Больше сотни использовало читерскую утилиту Cheat Engine, которая позволила им пропустить игровой таймер.

Но большинство из хитрецов так и не смогло подключиться к Сети, чтобы запустить игровой процесс – так что им придётся вместе с остальными смертными ждать 2 мая. Изначально 60-минутный пробник (деревня + замок) должен был быть доступен лишь 24 часа, а теперь он продлится целых восемь дней – до вечера 10 мая. Желающие смогут попробовать игру даже после выхода полной версии.

А тем временем до релиза игры остаётся ровно неделя – Resident Evil Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События "восьмёрки" разворачиваются спустя несколько лет после финала седьмой части. Итан и Мия встречаются с Крисом Редфилдом, чьи действия приводят к тому, что Итан оказывается в загадочной и заснеженной деревне.

Вид от первого лица, страшные враги и пышногрудые женщины, головоломки, и даже торговец из Resident Evil 4, всё на месте. Хотелось бы надеяться, что "Деревня" станет не просто придатком к успешной седьмой части, а по-настоящему захватывающим и пугающим приключением. Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Кроме того, летом все обладатели Resident Evil Village получат Resident Evil Re:Verse – мультиплеерный проект по вселенной Resident Evil. А если вы хотите ознакомиться с предысторией восьмой части, недавно Capcom опубликовала соответствующий ролик.

Ранее стало известно, что некоторые магазины начали продавать ожидаемый хоррор Resident Evil Village раньше времени. Советуем избегать тематических форумов игры, если не хотите испортить впечатление.

Примечательно, что новая утечка Resident Evil Village – далеко не первая в истории игры. В середине декабря 2020 года из-за ноябрьской атаки хакеров на Capcom в Сеть просочилась критическая информация о сюжете, включая концовку во всех деталях.