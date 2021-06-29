В Telegram появился инструмент для поощрения владельцев каналов

В Telegram теперь можно задонатить владельцу канала / Reuters

Вслед за появлением групповых видеозвонков в рамках свежего обновления, в Telegram завезли инструмент для поощрения владельцев каналов. Для этого можно применить верифицированный бот @donate, который использует технологию Payment 2.0.

Несмотря на то, что бот выглядит нативным решением по монетизации от Telegram, это не официальное решение – его предлагает сайт smart-glocal.com. При этом, однако, он имеет галочку верификацию от команды мессенджера.

Условия для приёма пожертвований:

Администратору канала нужно добавить бота в администраторы канала с правами отправлять и удалять сообщения.

Далее отправить в канал команду, по которой бот создаст кнопку для пожертвований.

На канале должно быть более 1 000 подписчиков.

Канал должен быть публичным и созданным более 3 месяцев назад.

Канал должен относиться к категориям "Развлечение" или "Образование".

Владелец канала должен пройти верификацию: отправить паспорт и отсканировать своё лицо с помощью сервиса.

Отмечается, что комиссии на перевод и вывод средств пока составляют более 5%, но в будущем будут снижены.

Ранее Главред писал о том, что команда мессенджера Telegram существенно упростила процесс верификации для официальных каналов, групп или ботов – это необходимо для того, чтобы пользователи мессенджера смогли отличать надёжные источники от поддельных.

В списке платформ, наличие "галочек" в которых позволяет обосновать необходимость в верификации, появились "ВКонтакте", TikTok и Snapchat. Для подачи заявки необходимо воспользоваться официальным ботом @VerifyBot, используя в качестве обоснования верификацию на двух платформах из списка выше.