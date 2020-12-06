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За сколько часов можно пройти Киберпанк 2077? Названа реальная продолжительность игры

6 декабря 2020, 19:42
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Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 / CD Project Red

На прохождение сюжетной линии ролевой игры Cyberpunk 2077 на лёгком уровне сложности понадобится около 24 часов. Об этом рассказал пользователь популярного игрового форума ResetEra под ником Hobbes, которому посчастливилось заполучить игру раньше времени.

Он отметил, что за это время он прошёл не более десяти побочных миссий и был всецело сконцентрирован на сюжете. К слову, на получение альтернативных концовок ушло ещё два часа игры.

Несмотря на скромную по современным меркам продолжительность, геймер оказался крайне доволен темпом повествования, но отметил, что на легком уровне сложности многие механики просто не работают должным образом. Их можно смело игнорировать.

Напомним, что согласно данным сайта How Long to Beat, собирающего данные по времени прохождения игр, основная история Ведьмака 3, предыдущей игры студии, проходится за 52-53 часа. При этом более расслабленное прохождение со сторонними квестами займет 100+ часов, тогда как полное прохождение без напряжения займет около 470 часов.

Что примечательно, ранее руководитель отдела тестирования компании CD Projekt RED Лукаш Бабель (Łukasz Babiel) сообщил, что провёл в Киберпанке порядка 175 часов на максимальной сложности и всё ещё не прошёл игру. Прохождение, преимущественно, скрытное и со сбором всех возможных предметов.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X GOG Xbox Series S
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