1 февраля в Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки

Регистрация на ВНО 2021 продлится до 5 марта включительно.
В понедельник, 1 февраля, в Украине начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО).
Регистрация продлится до 5 марта включительно. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.
До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашение-пропуск, в котором будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия ВНО 2021 - график:
- 21 мая – химия;
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая – английский язык;
- 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарт);
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;
- 4 июня – история Украины;
- 7 июня – физика;
- 10 июня – биология;
- 15 июня – география.
Дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.
Когда объявят результаты ЗНО 2021:
- химия – до 4 июня;
- иностранные языки – до 18 июня;
- математика и физика – до 22 июня;
- украинский язык и литература, история Украины и биология – до 25 июня;
- география – до 30 июня.
Результаты дополнительной сессии ВНО объявят до 23 июля.
Участие в основной сессии ВНО бесплатное. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем по пяти предметам.
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ВНО в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа заявила, что украинские школьники могут получить денежные премии за высокие результаты на внешнем независимом оценивании (ВНО).
- В городе Мукачево Закарпатской области одобрили проект программы развития образования городской территориальной общины на 2021-2023 годы, в который включены выплаты выпускникам школ за особые достижения в учебе.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО для абитуриентов.
- В Минобразования приняли решение об отмене обязательного ВНО по украинскому языку и литературе. В 2021 году сдавать этот тест будут только абитуриенты, которые поступают на гуманитарные и социальные специальности.