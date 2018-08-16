В МВД РФ насчитали огромное количество украинцев, поехавших на работу Россию

В РФ из Украины выехали на учебу свыше 12 тысяч наших соотечественников, утверждают в российском МВД.
В 2018-м за полгода (с января по июнь) из Украины в Российскую Федерацию на работу выехали 238 тысяч 655 наших соотечественников.
С целью туризма в РФ поехали 16 тысяч 647 украинцев, говорится на сайте российского МВД.
По данным ведомства, в Россию на учебу выехали 12 тысяч 627 украинцев, а с частной целью — 242 тысячи 216.
Ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что "Укрзализныця" может остановить железнодорожное сообщение с Россией. Чиновник отмечал, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в 2018-м.