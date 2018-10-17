Верховный Суд принял окончательное решение по пенсиям для переселенцев

Верховный Суд принял решение в пользу переселенцев / УНИАН

Все пенсионеры Украины, имеющие официальный статус внутренне перемещенных лиц, получат от Пенсионного фонда все необходимые выплаты.

Как сообщает Интерфакс-Украина, такое решение принял Верховный Суд.

По информации адвоката Николая Соколова, Верховный Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, отказавшего в выплате пенсионеру, имеющему статус внутренне перемещенного лица. С этого частного иска начались судебные тяжбы, которые повлекли за собой решение в пользу всех пенсионеров-переселенцев.

Ранее Пенсионный фонд Бахмута отказал в выплате пенсий гражданину Украины, который приехал в город с оккупированной территории. Пострадавший подал в суд, который принял решение в его пользу. Однако в Бахмуте захотели подать апелляцию, в удовлетворении которой им было отказано решением Верховного Суда.

Как ранее сообщалось, индексация пенсий в Украине будет проведена с 1 марта 2019 года, поскольку в бюджете указана для повышения выплат сумма в размере 139 миллиардов гривен.