Кого из украинцев в следующем году могут оставить без пенсии - группы риска

1 октября 2018, 22:59

Украинская пенсионная реформа отсечет от получения пенсий несколько групп украинцев.

Многие пенсионеры, живущие только на нищенскую пенсию от государства, рискуют лишиться и ее
Многие пенсионеры, живущие только на нищенскую пенсию от государства, рискуют лишиться и ее / УНИАН

В Украине со следующего, 2019 года без пенсий может остаться целый ряд лиц - украинцы, которые не набрали необходимого стажа, украинцы, который долго живут за границей, а также те, кто не прошел проверку Министерства финансов и некоторые переселенцы.

Так, ст. 49 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании" дает право отменять пенсию не только суду, но и просто территориальному подразделению Пенсионного фонда Украины.

"Пенсия в том числе прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", - сообщает OBOZREVATEL с ссылкой на комментарий адвоката Дины Дрыжаковов.

Читайте такжеНазвана дата очередной индексации пенсий для украинцевПомощь от государства могут утратить также переселенцы, которые часто меняют место жительства. На горячей линии Пенсионного фонда сказали, что если выяснится отсутствие переселенца по официальному месту жительства, выплату ему отменят уже со следующего месяца. Так, в Фонде руководствуются постановлением, согласно которому пенсии выплачивают только тем украинцам, которые проживают на подконтрольной территории страны.

И как вишенка на торте, без пенсий окажутся украинцы, которые не наработали обязательные года рабочего стажа. Если есть от 16 до 26 лет стажа – на пенсию можно выходить в 63 года, от 15 до 16 лет – в 65 лет, а если нет и 15 лет стажа - пенсия такому гражданину не положена.

Напомним, с 2019 года минимальная зарплата должна составлять не менее 7,7 тысяч гривен, заявляют в Пенсионном фонде Украины, аргументируя это заявление расчетами Федерации профсоюзов Украины.

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